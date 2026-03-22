Garcia baalt van gelijkspel in Klassieker: "Ik ben teleurgesteld"

Oscar Garcia
Oscar Garcia is niet tevreden na het gelijkspel tegen Feyenoord. De Klassieker eindigde zondagmiddag in 1-1. 

Ajax kwam op voorsprong in een moeizame wedstrijd, maar een late strafschop trok de stand weer gelijk. "Feyenoord begon heel goed en maakte het ons erg moeilijk, maar toch ben ik teleurgesteld, omdat we kwamen om te winnen", reageert Garcia na afloop bij ESPN. "We wilden dapper zijn aan de bal, maar in de tweede helft maakten we onnodig veel fouten. De spelers hebben alles gegeven, dus ik had ze wat dat betreft niet meer kunnen vragen."

Had Ajax niet een overwinning uit het vuur kunnen slepen? "Met iets meer karakter in de tweede helft hadden we het in de slotfase beter kunnen doen. Dan heb ik het over aan de bal blijven, betere passes geven en beter verdedigen", beseft Garcia. "Het was een gelijkopgaande wedstrijd."

Het gat met nummer twee Feyenoord blijft zo vijf punten. "Ik kijk er hetzelfde naar als hiervoor. We moeten blijven pushen en gefocust blijven op de volgende wedstrijd. Nu is er een interlandperiode waarin sommige spelers hopelijk fitter kunnen worden en anderen kunnen herstellen", besluit Garcia. 

