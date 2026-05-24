García duidelijk: "Willen persoonlijkheid tonen en met lef spelen"

Óscar García heeft genoten van de steun van de Ajax-supporters tijdens de 2-0 overwinning op FC Groningen in de halve finale van de play-offs om Europees voetbal. De Spaanse trainer zag zijn ploeg een overtuigende indruk maken in Volendam en hoopt zondag tegen FC Utrecht opnieuw op massale steun vanaf de tribunes.

"Vanaf de eerste minuut gaven ze energie aan het team en hielpen ze ons vooral in moeilijke fases van de wedstrijd", vertelt García via de clubkanalen. "Je voelde de connectie tussen de spelers en de supporters. Natuurlijk hopen we op dezelfde sfeer in de finale, want wanneer het stadion achter het team staat, geeft dat de spelers een extra impuls."

De trainer van Ajax verwacht zondag een loodzware wedstrijd tegen de Domstedelingen, die eerder dit seizoen nog wonnen in de Johan Cruijff ArenA. "We weten dat zij een zeer sterke tegenstander zijn, met veel kwaliteit en intensiteit", zegt García. "Finales zijn altijd anders dan competitiewedstrijden. We hebben veel respect voor hen, maar we richten ons op onszelf: op het verbeteren van de dingen die we kunnen beïnvloeden en op het in de best mogelijke conditie aan de wedstrijd van zondag beginnen."

García denkt dat details uiteindelijk het verschil gaan maken in Volendam. "Finales worden vaak beslist op kleine details, concentratie en mentaliteit", stelt de Ajax-trainer. "We willen persoonlijkheid tonen, met lef spelen en tot het einde blijven strijden. De ploeg is gemotiveerd en kijkt ernaar uit om deze kans te pakken."