Garcia eist meer van Ajax-spelers: "Het verlies was teleurstellend"

Ajax verloor afgelopen weekend in eigen huis van FC Twente en maakte geen goede indruk. "Het verlies tegen FC Twente was teleurstellend, dat is duidelijk", blikt Garcia terug met de clubkanalen van Ajax. "Op zulke momenten heb je een sterk karakter nodig om op de juiste manier te reageren."

Deze week hebben de spelers volgens Garcia weer hard gewerkt. "Bij een club als Ajax hoort het dat er kritiek komt wanneer je niet wint, en dat moet je accepteren. Ik ben deze week heel helder geweest richting de spelers: het dragen van dit shirt brengt verantwoordelijkheid met zich mee", benadrukt de Spaanse oefenmeester.