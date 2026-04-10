Garcia eist meer van Ajax-spelers: "Het verlies was teleurstellend"
Oscar Garcia eist meer van de spelers van Ajax. Zaterdag gaan de Amsterdammers op bezoek bij de hekkensluiter van de Eredivisie.
Ajax verloor afgelopen weekend in eigen huis van FC Twente en maakte geen goede indruk. "Het verlies tegen FC Twente was teleurstellend, dat is duidelijk", blikt Garcia terug met de clubkanalen van Ajax. "Op zulke momenten heb je een sterk karakter nodig om op de juiste manier te reageren."
Deze week hebben de spelers volgens Garcia weer hard gewerkt. "Bij een club als Ajax hoort het dat er kritiek komt wanneer je niet wint, en dat moet je accepteren. Ik ben deze week heel helder geweest richting de spelers: het dragen van dit shirt brengt verantwoordelijkheid met zich mee", benadrukt de Spaanse oefenmeester.
Garcia leeft met vertrouwen en optimisme naar de wedstrijd tegen Heracles Almelo toe. "Gelukkig heb ik daarna een groep gezien die scherp en gemotiveerd was, volledig gefocust op de wedstrijd van morgen. Ik verwacht dat ze tegen Heracles de beste versie van zichzelf laten zien", aldus de interim-trainer.
De trainer van Ajax waakt voor onderschatting. "Heracles is een ploeg waar we zeker in deze fase rekening mee moeten houden", klinkt het. "Net als voor ons breken voor hen de spannende laatste weken van het seizoen aan. Ze hebben dit jaar vaker beter gespeeld dan de uitslagen doen vermoeden."
Flemming blikt terug: "Dat was het afvoerputje van de opleiding"
Wint Ajax wel van Heracles? BetMGM pakt weer uit met fraaie odds
Ajax-watcher verdedigt Flamingo: "Antisemitisch? Slaat nergens op"
Vader van Ajacied stuurde aan op vertrek: "Een nogal aparte man"
Kieft en Gijp lachen om Ajacied: "Waar komt hij eigenlijk vandaan?"
Faber met vertrouwen tegen 'grote club' Ajax: "Dat hebben we nodig"
Linssen: "Geen pretje als je op dit moment bij Ajax voetbalt"
PSV volgende maand weer met uitsupporters naar duel met Ajax
Ajax mist zaterdag vier spelers: "Of hij meegaat is niet zeker"
Ajax-huurling niet meer in actie: Samenwerking eindigt in mineur
Derksen: "Heb nooit gehoord dat hij goed functioneerde bij Ajax"
Marciano Vink legt vinger op zere plek: "Dat breekt Ajax nu op"
Jordi Cruijff krijgt tips: "Stel dat je hem en Veltman haalt..."
Flemming: "Als je het over kleerkasten hebt, is dat er wel eentje"
Matusiwa richting Premier League: "Staat hoog op mijn lijstje"
Johan Inan legt vinger op zere plek bij Ajax: "Brokkenpiloten"
Ajax-sensatie (16) verbijstert coach: "Gaat er dwars doorheen"
Ajax-shirts voor komend seizoen al gelekt, primeur op uitshirt
Levchenko over matchfixing: "Merk dat spelers berichten krijgen"
RvC-lid Ajax doet onthulling: "Ik heb geen verstand van voetbal"
Wagelaar wijst naar twee Ajax-spelers: "Dit is allemaal zo matig"
Ali Boussaboun: "Daar verwacht je niet zoveel van als van Ajax"
Wim Kieft over oud-Ajacied: "Kun je alleen tegen sukkels zeggen"
Cruijff overtuigde Ajacied: "Uit handen van reeks buitenlandse clubs"
Jorthy Mokio verlengt bij Ajax: "Dankbaar dat hij wil blijven"
Van Wolfswinkel over Ajax-wissels: "Wij hebben een betere bank"
"De enige voltreffer die Ajax noteerde, was Jordan Henderson"
'The Champ' wil oud-Ajacied assisteren: "Ben betere veldtrainer"
"Gloukh heeft wellicht geluk dat Godts een toptransfer afdwingt"