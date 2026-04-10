Garcia eist meer van Ajax-spelers: "Het verlies was teleurstellend"

bron: Ajax
Oscar Garcia
Oscar Garcia

Oscar Garcia eist meer van de spelers van Ajax. Zaterdag gaan de Amsterdammers op bezoek bij de hekkensluiter van de Eredivisie. 

Ajax verloor afgelopen weekend in eigen huis van FC Twente en maakte geen goede indruk. "Het verlies tegen FC Twente was teleurstellend, dat is duidelijk", blikt Garcia terug met de clubkanalen van Ajax. "Op zulke momenten heb je een sterk karakter nodig om op de juiste manier te reageren."

Deze week hebben de spelers volgens Garcia weer hard gewerkt. "Bij een club als Ajax hoort het dat er kritiek komt wanneer je niet wint, en dat moet je accepteren. Ik ben deze week heel helder geweest richting de spelers: het dragen van dit shirt brengt verantwoordelijkheid met zich mee", benadrukt de Spaanse oefenmeester.

Garcia leeft met vertrouwen en optimisme naar de wedstrijd tegen Heracles Almelo toe. "Gelukkig heb ik daarna een groep gezien die scherp en gemotiveerd was, volledig gefocust op de wedstrijd van morgen. Ik verwacht dat ze tegen Heracles de beste versie van zichzelf laten zien", aldus de interim-trainer.

De trainer van Ajax waakt voor onderschatting. "Heracles is een ploeg waar we zeker in deze fase rekening mee moeten houden", klinkt het. "Net als voor ons breken voor hen de spannende laatste weken van het seizoen aan. Ze hebben dit jaar vaker beter gespeeld dan de uitslagen doen vermoeden."

