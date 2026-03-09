'Garcia en co. niet onder de indruk': "Lijkt een amateurvereniging"

Garcia kwam vorige maand met assistent Carlos García, keeperstrainer Juan Pablo Colinas en fysiektrainer Enrique Sanz naar Amsterdam om Willem Weijs op te volgen bij Jong Ajax. "Die Spanjaarden hebben bij Ajax rondgekeken. Die hebben zich hoogst verbaasd over de cultuur. Ze zeggen: het lijkt wel een amateurvereniging", vertelt Verweij in Kick-off van de Telegraaf. "In de zin van: er wordt gewoon veel te weinig getraind."

De Spaanse technische staf maakte deze week de overstap naar de hoofdmacht van Ajax, waar Fred Grim uit zijn functie is gezet. Verweij vindt het geen verkeerde zet van Jordi Cruijff. "García wil de zweep eroverheen gooien. Misschien heeft Ajax dát nodig", besluit de journalist.