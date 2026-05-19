García eruit bij Ajax: "Vanwege het feit dat deze man dit roept..."

Maarten Wijffels heeft weinig begrip voor het feit dat aanvankelijk werd besloten dat FC Groningen geen fans mee mag nemen naar het uitduel van de club tegen Ajax in Volendam. Op dinsdag werd bekend dat de Trots van het Noorden nu tóch fans mee mag nemen. Ook gaat hij in op de 'zielige' status die de club uit Amsterdam de laatste weken heeft verworven.

"Groningen heeft volledig gelijk. Eigenlijk zou het beter omgedraaid worden", vertelt Wijffels in de AD Voetbalpodcast. "Dat Ajax geen supporters mag meenemen naar Volendam. Zij zorgen voor het probleem, niet FC Groningen. FC Groningen zit aan de achterkant van het probleem." Het duel in de Euroborg afwerken gaat volgens Wijffels te ver. "Het meest logische is dat je geen supporters van Ajax toelaat en die van Groningen wel. Groningen moet hier op geen enkele manier de dupe van zijn."