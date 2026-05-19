García eruit bij Ajax: "Vanwege het feit dat deze man dit roept..."

Rik Engelbertink
bron: Algemeen Dagblad
Oscar Garcia
Oscar Garcia

Maarten Wijffels heeft weinig begrip voor het feit dat aanvankelijk werd besloten dat FC Groningen geen fans mee mag nemen naar het uitduel van de club tegen Ajax in Volendam. Op dinsdag werd bekend dat de Trots van het Noorden nu tóch fans mee mag nemen. Ook gaat hij in op de 'zielige' status die de club uit Amsterdam de laatste weken heeft verworven. 

"Groningen heeft volledig gelijk. Eigenlijk zou het beter omgedraaid worden", vertelt Wijffels in de AD Voetbalpodcast. "Dat Ajax geen supporters mag meenemen naar Volendam. Zij zorgen voor het probleem, niet FC Groningen. FC Groningen zit aan de achterkant van het probleem."

Het duel in de Euroborg afwerken gaat volgens Wijffels te ver. "Het meest logische is dat je geen supporters van Ajax toelaat en die van Groningen wel. Groningen moet hier op geen enkele manier de dupe van zijn." 

Wijffels snapt sowieso niks van de houding van Ajax de laatste tijd. Óscar García zei recentelijk nog dat Ajax volgend seizoen kampioen ging worden. "Vanwege het feit dat deze man dit roept, weet je al dat hij volgend jaar geen trainer meer is. Anders krijg je dat het hele jaar te horen."

"Ajax heeft natuurlijk het aureool van onoverwinnelijkheid, dat je hebt als topclub, te grabbel gegooid. Er is geen tegenstander meer die bang is. Dat moet je weer helemaal opbouwen. Bij Ajax is nu alles mogelijk. Ook een vrije val. Het is fascinerend, maar ook verbijsterend", besluit hij.

