Garcia geeft talenten de kans: Carrizo en Bounida in de basis
Ajax neemt het donderdagmiddag in een vriendschappelijke wedstrijd op tegen FC Twente en trainer Oscar Garcia geeft een aantal jonge talenten de kans om zich te laten zien, waaronder doelman Reverson.
Ook Aaron Bouwman, Sean Steur, Rayane Bounida en Oscar Carrizo mogen beginnen. Kasper Dolberg staat in de punt van de aanval. Bij de club uit Enschede staan bekende namen als Robin Pröpper, Arno Verschueren en Daan Rots op het wedstrijformulier.
Het duel wordt gespeeld op De Toekomst en begint om 14:00 uur. De wedstrijd is te volgen via de livestream op Youtube.
Opstelling Ajax: Reverson, Tomiyasu, Bouwman, Itakura, Wijndal; Steur, Gloukh, Bounida; Carrizo, Dolberg en Edvardsen.
Opstelling FC Twente: Karssies, Peixoto, Bruns, Pröpper, Titulaer; Kjølø, Verschueren, Weidmann; Daan Rots, Vennegoor of Hesselink, Pjaca.
Garcia geeft talenten de kans: Carrizo en Bounida in de basis
Godts vol lof: "Op zijn leeftijd zie je nog steeds de klasse"
Ajax krijgt transfertip: "Denk dat hij daar wel voor open staat"
Jordi Cruijff: "Daar doen we ook bij Ajax en Barcelona niet aan"
"Aan de reacties merk je dat het speciaal blijft, winnen bij Ajax"
'Mokio haalt woede eigen familie op de hals': "Het is pijnlijk"
Ajax nog in de race: zo worden alle Europese tickets verdeeld
Van Bommel: "Wat denk je, als hij in Amsterdam het veld op komt..."
'Ajax gaat spelers halen': "Hij zal uiteindelijk gaan tekenen"
Abdellah Ouazane winnaar van prestigieuze Lasse Schöne Trofee
Ajax ondanks kritiek nog altijd groot gebruiker van jonge spelers
Mokio had problemen bij onderhandeling met Ajax: "Soort melkkoe"
Marco van Basten bevestigt stalking: "Ze gaat steeds verder"
Mika Godts vertrouwt in Ajax: "We weten dat dit voetbal erin zit"
Marco van Basten krijgt bizarre brief thuis: "Zij is met die man"
Van Duijn voorspelt: "Zijn terugkeer bij Ajax kun je invullen"
'Ajax, Feyenoord en PSV gelinkt aan Marokkaans jeugdinternational'
Oefenwedstrijd Ajax - FC Twente wordt donderdag live uitgezonden
Ajax-fans worden verwend: "Eten bestellen vanaf je eigen stoel"
Hans Kraay junior roemt Ajacied: "Ik vind dat ongelofelijk knap"
"Wiegman kan zo bij Ajax aan de slag, dat kan zij als de beste"
'Ajax licht SC Heerenveen op': "Dit hadden ze kunnen weten"
Brands waakzaam: "Dan kan Ajax heel snel zijn waar het wil zijn"
Dijkstra hard: "Ajax heeft haar Europese campagne gesaboteerd"
Boekhoorn over Ajax-interesse Sano: "Met bedragen van 25 miljoen"
Ajax-beleid gekraakt: "Bemoeienis tijdens crises nooit ver weg"
'Ajax laat oog vallen op 19-jarige centrale verdediger uit Marokko'
Hoogendijk open over Ajax-salaris: "Verdiende 1400 euro bruto"
Nash spreekt zich uit over toekomst bij Ajax: "Wil gewoon..."
FC Twente de markt op? "Ten Hag heeft hem toen ook meegenomen"