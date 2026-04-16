Garcia geeft talenten de kans: Carrizo en Bounida in de basis

Niek

Ajax neemt het donderdagmiddag in een vriendschappelijke wedstrijd op tegen FC Twente en trainer Oscar Garcia geeft een aantal jonge talenten de kans om zich te laten zien, waaronder doelman Reverson. 

Ook Aaron Bouwman, Sean Steur, Rayane Bounida en Oscar Carrizo mogen beginnen. Kasper Dolberg staat in de punt van de aanval. Bij de club uit Enschede staan bekende namen als Robin Pröpper, Arno Verschueren en Daan Rots op het wedstrijformulier. 

Het duel wordt gespeeld op De Toekomst en begint om 14:00 uur. De wedstrijd is te volgen via de livestream op Youtube. 

Opstelling Ajax: Reverson, Tomiyasu, Bouwman, Itakura, Wijndal; Steur, Gloukh, Bounida; Carrizo, Dolberg en Edvardsen. 

Opstelling FC Twente: Karssies, Peixoto, Bruns, Pröpper, Titulaer; Kjølø, Verschueren, Weidmann; Daan Rots, Vennegoor of Hesselink, Pjaca.

