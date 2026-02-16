Garcia geeft tekst en uitleg: "Dan kun je de top niet halen"

Oscar Garcia debuteerde maandagavond als trainer van Jong Ajax. De Spanjaard gaf bij ESPN aan wat zijn doelen bij de beloftenploeg zijn.

Garcia kwam vorige week verrassend naar Ajax als opvolger van Willem Weijs. "Als Jordi of de Cruijff-familie mij belt, dan moet ik het aanbod accepteren", liet hij maandag voor de wedstrijd tegen SC Cambuur weten. Garcia benadrukte dat er niet gesproken is over een eventuele vervolgstap naar Ajax 1 na dit seizoen.

De ervaren oefenmeester heeft een duidelijk plan voor Jong Ajax. "We moeten terug naar de oude tijd van Ajax", liet hij weten. "De tijden van Van Gaal en Cruijff. Toen was een goede mentaliteit de sleutel. Meer dan de technische en tactische kwaliteit. Als je niet de juiste mentaliteit hebt, dan kan je de top niet halen. Over anderhalf jaar wil ik drie, vier of vijf jongens uit Jong Ajax in het eerste elftal zien spelen als basisspelers."