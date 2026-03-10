Garciá gefileerd bij oude club: "Hij verkocht gebakken lucht"

Óscar García werd op 2 december 2024 aangesteld bij het Mexicaanse Chivas. Daar wist hij amper te imponeren, waarna hij na vier maanden alweer vertrok. Garciá wilde voetbal ala Cruijff spelen bij de Mexicaanse topclub, maar wist maar weinig van die ambitie waar te maken. Journalist Rubén Rojas, die Chivas op de voet volgt voor Bereavisión Deportes, zag hem van dichtbij.

"Hij kwam om gebakken lucht te verkopen", zegt Rojas tegen Soccernews. "Tijdens zijn korte periode bij Chivas heeft hij nooit aan de verwachtingen voldaan. Zijn speelstijl, met focus op veel balbezit en combinatievoetbal, kwam niet over op de spelers en de prestaties waren niet consistent. Er kwam bovendien naar buiten dat hij geen goede band had met de spelersgroep en het bestuur."

Ook bij de supporters was García niet populair. Dat stelt Diello Martinez, verslaggever van Staff Rojiblanco, een fanwebsite van Chivas. "De meningen waren overwegend negatief. Het team straalde geen intensiteit uit en het spel was te traag. We hadden tijdens wedstrijden wel voor lange tijd de bal, maar creëerden weinig aanvallend gevaar. We scoorden te weinig en als Chivas op achterstand kwam, bleef een reactie uit. García kreeg veel kritiek op zijn wissels, die hij vaak te laat doorvoerde, wanneer de wedstrijd al verloren was. Dat zorgde voor veel frustratie op de tribunes."

"Als ik iets positiefs over García moet noemen, is het de verdedigende organisatie bij spelhervattingen. Daarin zag je een duidelijk idee dat werkte", aldus Martínez over de periode van de nieuwe Ajax-trainer in Mexico. "Maar over het algemeen schoot hij tekort als coach bij Chivas, waar de druk hoog is en goede prestaties worden geëist. Hij kon nooit kon voldoen aan de behoeftes van de spelersgroep, de club en de fans."

Jonge talenten kregen de kans bij de trainer, die zelf opstapte bij de club. Bij Chivas moet je direct presteren, maar dat is García in vier maanden tijd te weinig gelukt", concludeert clubwatcher Rojas. "Uiteindelijk vertrok hij midden in het seizoen, vlak voor de Clásico tegen Club América, op het moment dat de club hem het meest nodig had."

Juan Manuel Figueroa, werkzaam namens MedioTiempo, is het daarmee eens. "Hij werd met grote woorden binnengehaald vanwege zijn voetbalvisie in de stijl van Johan Cruijff, maar dit kon hij nooit waarmaken op het veld. García kwam met Chivas in een negatieve spiraal terecht, en dat kostte hem uiteindelijk zijn baan."