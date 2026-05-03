García genoot van specifieke Ajacied: "Hij verdiende deze kans"
Na het enerverende duel tussen Ajax en PSV hield trainer Óscar García gemengde gevoelens over aan het resultaat. De Amsterdammers kenden volgens de Spaanse oefenmeester twee totaal verschillende gezichten, maar sleepten uiteindelijk in de slotfase nog een punt uit het vuur.
Vooral in de eerste helft zag García veel positieve dingen bij zijn ploeg, met een hoofdrol voor Kasper Dolberg. "Hij speelde erg goed en hielp ons enorm", vertelt García aan ESPN. "Ik ben erg blij met hem.
Hij trainde de afgelopen weken erg goed en hij verdiende deze kans. We konden hem helaas niet altijd laten invallen", aldus de trainer, die moest puzzelen doordat Wout Weghorst ontbrak wegens ziekte.
Toch zag García ook ruimte voor verbetering, zeker na rust. "Ik denk wanneer je naar de eerste helft hebt gekeken, dat we twee punten hebben verloren. Maar als je vlak voor het einde nog de gelijkmaker scoort, dan win je een punt. We waren voor rust de betere ploeg, met meer kansen dan PSV. Het was een moeilijke wedstrijd, want zij waren erg effectief. Wij hadden juist meer kansen nodig", legt hij uit.
"Iedereen heeft alles gegeven en we gaven niet op. We bleven doorgaan, terwijl we in de tweede helft meer problemen kregen", besluit García.
