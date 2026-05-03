García genoot van specifieke Ajacied: "Hij verdiende deze kans"

Na het enerverende duel tussen Ajax en PSV hield trainer Óscar García gemengde gevoelens over aan het resultaat. De Amsterdammers kenden volgens de Spaanse oefenmeester twee totaal verschillende gezichten, maar sleepten uiteindelijk in de slotfase nog een punt uit het vuur.

Vooral in de eerste helft zag García veel positieve dingen bij zijn ploeg, met een hoofdrol voor Kasper Dolberg. "Hij speelde erg goed en hielp ons enorm", vertelt García aan ESPN. "Ik ben erg blij met hem.

Hij trainde de afgelopen weken erg goed en hij verdiende deze kans. We konden hem helaas niet altijd laten invallen", aldus de trainer, die moest puzzelen doordat Wout Weghorst ontbrak wegens ziekte.