Garcia haalt uit naar arbiter Joey Kooij: "Een gebrek aan respect"

Ajax-coach Óscar García kon zich na afloop moeilijk neerleggen bij enkele beslissingen van scheidsrechter Joey Kooij tijdens het duel met SC Heerenveen. Vooral in de slotfase, toen de regen met bakken uit de lucht kwam en het veld veranderde in een waterballet, begreep de Spanjaard niet waarom er werd doorgespeeld.

Volgens García werd het spel onder de omstandigheden nauwelijks nog serieus voetbal. De bal bleef regelmatig hangen en rolde amper door de enorme plassen op het veld. "Het is een gebrek aan respect van de scheidsrechter om het spel niet stil te leggen", vond García. "We spelen voor de fans en zij zagen geen echt voetbal meer door de omstandigheden."

"Ik probeerde het aan te kaarten bij de vierde official, maar ik kreeg niet echt een antwoord." Tijdens de persconferentie liet García blijken dat hij zich zichtbaar stoorde aan hoe de wedstrijd werd uitgespeeld. "Ik schaamde me om door te blijven spelen. We hadden moeten stoppen en moeten wachten. Maar ik bepaal het niet."