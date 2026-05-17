Garcia haalt uit naar arbiter Joey Kooij: "Een gebrek aan respect"
Ajax-coach Óscar García kon zich na afloop moeilijk neerleggen bij enkele beslissingen van scheidsrechter Joey Kooij tijdens het duel met SC Heerenveen. Vooral in de slotfase, toen de regen met bakken uit de lucht kwam en het veld veranderde in een waterballet, begreep de Spanjaard niet waarom er werd doorgespeeld.
Volgens García werd het spel onder de omstandigheden nauwelijks nog serieus voetbal. De bal bleef regelmatig hangen en rolde amper door de enorme plassen op het veld. "Het is een gebrek aan respect van de scheidsrechter om het spel niet stil te leggen", vond García. "We spelen voor de fans en zij zagen geen echt voetbal meer door de omstandigheden."
"Ik probeerde het aan te kaarten bij de vierde official, maar ik kreeg niet echt een antwoord." Tijdens de persconferentie liet García blijken dat hij zich zichtbaar stoorde aan hoe de wedstrijd werd uitgespeeld. "Ik schaamde me om door te blijven spelen. We hadden moeten stoppen en moeten wachten. Maar ik bepaal het niet."
In de slotminuten probeerde Ajax alsnog in te grijpen. Teammanager Jan Siemerink vroeg de vierde official om een tijdelijke onderbreking, maar volgens García bleef een duidelijke reactie uit. García: "Maar we kregen geen antwoord. Nee, dat snap ik niet."
Verweij kritisch op Ajax-scouts: "Moeten toontje lager zingen"
Garcia haalt uit naar arbiter Joey Kooij: "Een gebrek aan respect"
Klaassen over dubieuze slotfase: "Dat is aan de heren in Zeist"
VIDEO | PSV-supporters vieren feest: "Helemaal niets in Amsterdam"
Oscar Garcia kritisch: "Voor mij is het een duidelijke penalty"
Steur zeer teleurgesteld: "Ajax hoort geen play-offs te spelen"
'Confrontatie Ajax- en Feyenoord-fans bij snelweg, auto uitgebrand'
Ajax veroordeeld tot play-offs na gelijkspel tegen SC Heerenveen
Garcia krijgt kritiek: "Hij heeft de groep voor de bus gegooid"
Hans Kraay jr. verwacht Ajax-exit: "Cruijff gaat hem opofferen"
Willaert: "Hij is een van de kandidaten voor de trainerspositie"
Opstelling Ajax bekend: Garcia kiest voor jong middenveld
Leon ten Voorde legt uit: "Ze moeten hopen dat Ajax niet wint"
Robin Veldman legt uit: "Wij kunnen het Ajax heel moeilijk maken"
Ajax-target geconfronteerd met geruchten: "Verder niets te zeggen"
Van Wissing: "Ik zou er moeite mee hebben als Ajax het dan pakt"
Ajax dreigt slechtste seizoen sinds 1965 in clubhistorie te evenaren
Instagram-post Álvarez voedt geruchten over terugkeer naar Ajax
Boskamp over situatie rond Ajacied: "Hier begrijpen ze er niks van"
Boualin: "FC Groningen kijkt naar nieuwe Ajax-opvolger Dies Janse"
Bergwijn krijgt bijval uit onverwachte hoek: "Een beetje jammer"
Verbeek vreest: "Ik denk dat Ajax het heel lastig gaat krijgen"
Thom van Bergen tegen Ajax? "Dat zou een bijzondere loting zijn"
Ajax-target beschikbaar? 'Arsenal staat open voor zijn vertrek'
SC Heerenveen wil Ajax pijn doen: "Kunnen veel doelpunten maken"
'Ajax en PSV concurreren om Kroatische spits van 25 miljoen'
Ajax niet Europa in? "Een ander voordeel van die vernedering.."
Ajax zoekt controleur: "Dan is daar wellicht weer iets mogelijk"
Ajax laat oog vallen op SC Heerenveen-uitblinker: 'Hele topdrie'
Wint Ajax van SC Heerenveen? BetMGM pakt uit met deze fraaie odds