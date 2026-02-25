Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Jong Ajax

García ingestapt bij druk Jong Ajax: "Hebben het niet voor het zeggen"

Stefan
Oscar Garcia
Oscar Garcia Foto: © Pro Shots

Óscar García is nu enige tijd bezig als hoofdtrainer van Jong Ajax. De wedstrijden volgen zich in rap tempo op voor de Amsterdamse talenten, waardoor de Spaanse hoofdtrainer niet erg veel voorbereidingstijd heeft gehad met zijn ploeg.

"Wanneer je een voorbereiding hebt, is dat veel beter", vertelt García aan ESPN. "Je leert de spelers beter kennen en zij weten wat jij van ze vraagt op het veld. Nu is het een korte termijn, dus we hebben ook veel met video moeten doen. We hebben het niet voor het zeggen en het is beter om veel wedstrijden te spelen dan om helemaal niet te spelen."

De Spanjaard is inmiddels ook al wel gewend aan het Nederlandse weer, aangezien hij het interview geeft in de stromende regen. "Het weer is niet zo goed, maar dat is oké. Het weer is voor iedereen hetzelfde. Ik ben ook in België geweest en daar was het ook regenachtig. In Engeland ook. Ik ben eraan gewend om dit weer te hebben", aldus García.

Joeri Heerkens

Heerkens baalt: "Vind het jammer dat de keuze niet op mij valt"

FC Emmen - Jong Ajax

Jong Ajax houdt een punt over aan het uitduel tegen FC Emmen

Jong Ajax Óscar García
Edwin van der Sar

Van der Sar looft: "De grootste speler die Ajax ooit gehad heeft"

Wout Weghorst wacht op een invalbeurt bij Ajax

"Wout Weghorst sliep toen in één keer in een pyama van Ajax"

Bram van Polen

Van Polen ziet probleem bij Nederlandse clubs: "Dan ben je weg"

Davy Klaassen bedankt de Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena

"Ik denk dat ze een speler als Davy Klaassen best wel misten"

Edwin van der Sar

Van der Sar: "Mijn vertrek bij Ajax heeft mij echt geholpen"

Mika Godts juicht na zijn doelpunt

Ajax blijft 4e na gelijkspel tegen directe concurrent NEC (video)

Jorthy Mokio

Jorthy Mokio is duidelijk: "Het ideale beeld is bij Ajax blijven"

