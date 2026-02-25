García ingestapt bij druk Jong Ajax: "Hebben het niet voor het zeggen"
Óscar García is nu enige tijd bezig als hoofdtrainer van Jong Ajax. De wedstrijden volgen zich in rap tempo op voor de Amsterdamse talenten, waardoor de Spaanse hoofdtrainer niet erg veel voorbereidingstijd heeft gehad met zijn ploeg.
"Wanneer je een voorbereiding hebt, is dat veel beter", vertelt García aan ESPN. "Je leert de spelers beter kennen en zij weten wat jij van ze vraagt op het veld. Nu is het een korte termijn, dus we hebben ook veel met video moeten doen. We hebben het niet voor het zeggen en het is beter om veel wedstrijden te spelen dan om helemaal niet te spelen."
De Spanjaard is inmiddels ook al wel gewend aan het Nederlandse weer, aangezien hij het interview geeft in de stromende regen. "Het weer is niet zo goed, maar dat is oké. Het weer is voor iedereen hetzelfde. Ik ben ook in België geweest en daar was het ook regenachtig. In Engeland ook. Ik ben eraan gewend om dit weer te hebben", aldus García.