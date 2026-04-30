'Garcia kan vertrekken bij Ajax; interesse van meerdere clubs'

Óscar García staat nadrukkelijk in de belangstelling van meerdere clubs uit Nederland, Frankrijk en Spanje. Dat meldt transferjournalist Matteo Moretto. Om welke teams het precies gaat, is vooralsnog niet bekend, maar duidelijk is dat de Spaanse trainer op de radar staat.

García kwam begin februari naar Ajax, waar hij door Jordi Cruijff werd aangesteld bij Jong Ajax als opvolger van de ontslagen Willem Weijs. Al snel volgde een promotie naar het eerste elftal, waar hij als interim-trainer Fred Grim verving. Grim slaagde er niet in het team naar zijn hand te zetten en keerde terug naar de jeugdopleiding.

De Spanjaard ligt nog tot medio 2027 vast in Amsterdam, maar zijn toekomst is allesbehalve zeker. Volgens Moretto zal die ‘in grote mate’ afhangen van de prestaties van Ajax in de slotfase van het seizoen. Met name kwalificatie voor de (voorronde van de) Champions League speelt daarin een belangrijke rol.

Na afloop van het seizoen zullen club en trainer om tafel gaan om duidelijkheid te krijgen over de situatie. Intussen is de belangstelling vanuit het buitenland concreet: meerdere clubs hebben al informatie ingewonnen bij de zaakwaarnemer van García.