2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
'Garcia kan vertrekken bij Ajax; interesse van meerdere clubs'

Gijs Kila
bron: Matteo Moretto
Óscar García
Óscar García Foto: © BSR Agency

Óscar García staat nadrukkelijk in de belangstelling van meerdere clubs uit Nederland, Frankrijk en Spanje. Dat meldt transferjournalist Matteo Moretto. Om welke teams het precies gaat, is vooralsnog niet bekend, maar duidelijk is dat de Spaanse trainer op de radar staat.

García kwam begin februari naar Ajax, waar hij door Jordi Cruijff werd aangesteld bij Jong Ajax als opvolger van de ontslagen Willem Weijs. Al snel volgde een promotie naar het eerste elftal, waar hij als interim-trainer Fred Grim verving. Grim slaagde er niet in het team naar zijn hand te zetten en keerde terug naar de jeugdopleiding.

De Spanjaard ligt nog tot medio 2027 vast in Amsterdam, maar zijn toekomst is allesbehalve zeker. Volgens Moretto zal die ‘in grote mate’ afhangen van de prestaties van Ajax in de slotfase van het seizoen. Met name kwalificatie voor de (voorronde van de) Champions League speelt daarin een belangrijke rol.

Na afloop van het seizoen zullen club en trainer om tafel gaan om duidelijkheid te krijgen over de situatie. Intussen is de belangstelling vanuit het buitenland concreet: meerdere clubs hebben al informatie ingewonnen bij de zaakwaarnemer van García.

De trainer beschikt over de nodige internationale ervaring. In Frankrijk werkte hij eerder bij Saint-Étienne en Stade Reims, terwijl hij in Spanje actief was in de jeugdopleiding van FC Barcelona en als hoofdtrainer van Celta de Vigo.

Zet in op Ajax tegen PSV!

Ajax speelt zaterdagavond de topper tegen PSV Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Dies Janse haalt uit

Janse werkt hard aan zwakke punt: "Dat gaat nu alweer veel beter"

Josip Sutalo rent met de bal

Sutalo geeft nog niet op: "Er is zeker nog een heel grote kans"

Jaap de Groot

Jaap de Groot reageert: "Dat gebeurt niet door Ajax te verkopen"

Paulo da Silva juicht na zijn goal voor Jong Ajax

Ajax-talent geniet in Amsterdam: "Hij heeft het naar zijn zin"

Ajax viert een doelpunt van Mika Godts

'FC Barcelona, Arsenal en Chelsea op de tribune voor Ajacied'

Wesley Sneijder

Sneijder verschijnt als 'Prins Pils' in bekend tv-programma

Valentijn Driessen

Driessen haalt uit: "Die gooien zich helemaal vol in Spanje"

Valentijn Driessen

Valentijn Driessen: "Ajax vond het prima en gooide de boel dicht"

Valentijn Driessen

Driessen kritisch op Ajax: "Hun schuld dat NEC straks derde wordt"

