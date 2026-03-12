Laatste nieuws
García krijgt bij Ajax bekende assistent: "Dat is wel lekker"

Rik Engelbertink
Oscar Garcia
Oscar Garcia Foto: © Pro Shots

Mike Verweij en Valentijn Driessen vinden het verstandig van Ajax om Kiki Musampa naast Oscar García aan te wijzen assistent-trainer bij de hoofdmacht. Musampa was al assistent van Willem Weijs en Óscar García bij Jong Ajax.

"Dat is op zich wel logisch", steekt Verweij van wal in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Musampa heeft natuurlijk ook in Spanje gevoetbald, dus hij zal Spaans kunnen communiceren met García. Dan is het ook wel lekker dat je een Nederlandstalige oud-speler op de bank hebt zitten."

"Volgens mij gaan Urby Emanuelson en Paul Nuijten nu Jong Ajax voor hun rekening nemen. Ik vind het logisch dat Musampa dan op de bank komt", meent Verweij. Driessen is ook fan. "Dan heb je ook nog een beetje Ajax op de bank, dat is wel lekker. Dat is iemand die weet hoe het reilt en zeilt bij die club."

