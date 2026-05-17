Garcia krijgt kritiek: "Hij heeft de groep voor de bus gegooid"

bron: ESPN
Óscar García bij ESPN
Óscar García bij ESPN

Bram van Polen is niet te spreken over uitspraken van Oscar Garcia over de spelersgroep van Ajax. De interim-trainer zei na de nederlaag tegen FC Utrecht dat 'het niet zijn groep is'. 

Daarmee leek Garcia de verantwoordelijkheid van de mindere resultaten van zich af te schuiven. "Het is niet het slimste om te zeggen, maar feitelijk heeft hij gewoon gelijk", oordeelt Ronald Waterreus bij ESPN. "Dit klinkt wel als een trainer die weet dat hij volgend jaar niet met deze spelers werkt. Wat ik als speler van deze uitspraken zou vinden? Ja, ik zou wel even een kop koffie met de trainer hebben gedronken."

Van Polen is een stuk kritischer op de Spaanse oefenmeester. "Ik vind dat hij de groep voor de bus heeft gegooid. Wat ik zou zeggen als aanvoerder? Serieus, trainer, waar slaat dit op? Dat zou ik vragen", aldus de voormalig profvoetballer van PEC Zwolle. "Als trainer hoor je voor je groep te staan en mag dit soort dingen nooit naar buiten brengen. Dit moet je intern houden."

Daar kan Waterreus zich ook wel in vinden. "Toen hij trainer werd van Ajax, vond García dat Ajax te laag stond gezien de kwaliteiten van de selectie. Maar nu hij het niet aan de praat krijgt, ligt het aan de spelers. Als oudere speler zou ik wel bij de trainer aankloppen en zeggen: vriend, hoe is het?", besluit hij. 

