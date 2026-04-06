García krijgt verwijt 'tactisch onbenul': "Verschrikkelijk, echt waar"

Ajax gaat niet door een goede periode heen, dat kan wel gesteld worden. Leonne Stentler vindt echter dat Ajax zich in het duel van zaterdagavond met FC Twente op kinderlijke wijze heeft laten wegtikken.

Bij Studio Sport gaat Stentler in op het gebrek aan idee achter het spel van Ajax. "Ik speelde vroeger best wel vaak FIFA en ik had het idee dat iemand die nog nooit dat spel had gespeeld, een joystick in de handen had en gewoon maar op wat knoppen aan het drukken was. Zo zag het eruit", is ze kritisch.

Daarmee krijgt trainer Oscár García de wind van voren: "Het was verschrikkelijk, echt waar." Ajax staat na de nederlaag op een vijfde plek. FC Twente staat vierde en heeft nog altijd zicht op NEC en Feyenoord.