Garcia krijgt vraag over toekomst bij Ajax: "Wat denk je zelf?"
Óscar García hoopt ook na dit seizoen actief te blijven als hoofdtrainer van Ajax. Dat laat de Spanjaard weten na het 0-0 gelijkspel tegen sc Heerenveen, waardoor de Amsterdammers zich via de play-offs moeten proberen te plaatsen voor Europees voetbal.
García is dit seizoen al de derde trainer die voor de groep staat bij Ajax, na eerdere periodes onder John Heitinga en Fred Grim. De verwachting is dat technisch directeur Jordi Cruijff komende zomer opnieuw een nieuwe keuze moet maken voor de trainerspositie. Eerder deze week werd in Spaanse media zelfs gemeld dat er al een mondeling akkoord zou zijn met Girona-trainer Míchel.
Na afloop van het duel in Heerenveen werd García op de persconferentie door ESPN-verslaggever Cristian Willaert gevraagd naar zijn toekomst en eventuele gesprekken met de clubleiding. "Wat denk je zelf?", luidt het veelzeggende antwoord van de coach. "Nee, daar heb ik nog niet met Jordi Cruijff over gesproken", aldus Oscar Garcia.
