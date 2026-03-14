Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Garcia looft Ajacied: "Hebben elkaar de maximale steun gegeven"

Max
bron: De Telegraaf
Oscar Garcia
Oscar Garcia

Oscar Garcia heeft een enorm warme band met Jordi Cruijff. De technisch directeur van Ajax haalde de Spaanse oefenmeester deze winter naar Amsterdam. 

Garcia en Cruijff, die elkaar al lang kennen, kregen te maken met hetzelfde leed: een ernstig zieke dochter. "We hebben daar pas laat contact over gehad. Jordi wist tot vlak voor haar dood niets van de ziekte van mijn dochter, omdat we die privé hebben gehouden", vertelt Garcia aan de Telegraaf. "Met het risico dat mensen zouden zeggen dat ik was ontslagen. Maar we wilden ons verdriet niet met de buitenwereld delen."

Volgens Garcia deed Jordi Cruijff hetzelfde met de ziekte van zijn dochter. "Ook wat dat betreft lijken we op elkaar. Uiteindelijk hebben we elkaar de maximale steun gegeven. Ik ben heel blij dat zijn dochter nu gezond is en van het leven kan genieten", besluit de oefenmeester. 

Gerelateerd:
Joël Drommel

Joël Drommel blikt vooruit: "Er zal veel druk op staan bij Ajax"

0
Johan Derksen bij VI

Derksen oppert: "Ik had hem een halfjaar trainer van Ajax gemaakt"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Óscar García
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Sherida Spitse

Sherida Spitse reageert op ontslag: "Het gaat niet top bij Ajax"

0
Stefan de Vrij

De Vrij optie voor Ajax? "Hij wilde hem naar Amsterdam halen"

0
Valentijn Driessen voor de camera van De Telegraaf

Valentijn Driessen: "Zijn komst is al een schokeffect bij Ajax"

0
Wout Weghorst

Guus Til naar WK met Oranje? "Als je Wout Weghorst meeneemt..."

0
Champions League-bal

Ajax krijgt slecht nieuws in strijd om Champions League-ticket

0
Francesco Farioli

'Francesco Farioli geeft Ajax-fans déjà vu': "Dat is de reden"

0
Kristian Hlynsson juicht na zijn treffer tegen FC Groningen

Hlynsson vertrok bij Ajax: "Wist meteen dat ik daarheen wilde'

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties