Garcia looft Ajacied: "Hebben elkaar de maximale steun gegeven"

Garcia en Cruijff, die elkaar al lang kennen, kregen te maken met hetzelfde leed: een ernstig zieke dochter. "We hebben daar pas laat contact over gehad. Jordi wist tot vlak voor haar dood niets van de ziekte van mijn dochter, omdat we die privé hebben gehouden", vertelt Garcia aan de Telegraaf. "Met het risico dat mensen zouden zeggen dat ik was ontslagen. Maar we wilden ons verdriet niet met de buitenwereld delen."

Volgens Garcia deed Jordi Cruijff hetzelfde met de ziekte van zijn dochter. "Ook wat dat betreft lijken we op elkaar. Uiteindelijk hebben we elkaar de maximale steun gegeven. Ik ben heel blij dat zijn dochter nu gezond is en van het leven kan genieten", besluit de oefenmeester.