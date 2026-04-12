Het laatste Ajax Nieuws

Garcia looft Ajax-speler na 0-3 zege: "Dat hielp ons heel erg"

Joram
bron: ESPN
Óscar García
Óscar García

Óscar García was zaterdagavond vooral tevreden over het derde doelpunt van Ajax bij hekkensluiter Heracles Almelo. Niet alleen vanwege de treffer zelf, maar vooral door de rol van Gloukh, die met een fraaie assist op Steven Berghuis zijn stempel drukte op het duel.

Voor Gloukh was het zijn eerste basisplaats sinds 1 maart, toen Ajax nog 0-0 gelijkspeelde bij PEC Zwolle. Volgens García was de beslissende steekpass geen toeval. "Tegen FC Twente was er een vergelijkbare spelsituatie", zegt hij bij ESPN. "We hebben aan Oscar laten zien dat hij deze pass zou moeten geven in zo'n situatie." 

"En ook de opbouw naar het doelpunt toe was heel goed. Gloukh is een speler die dicht bij het zestienmetergebied van de tegenstander moet spelen." Daarnaast zag García duidelijke verbetering in het spel aan de bal ten opzichte van vorige week, toen Ajax nog met 1-2 verloor van FC Twente. "Het was niet normaal hoeveel er misging toen. Natuurlijk was de druk nu anders." 

"Maar we willen de spelers zo laten spelen." Ook ging de trainer in op het uitblijven van een invalbeurt voor Kasper Dolberg. "De rode kaart veranderde alles", aldus García. Toch had hij geen reden tot klagen over de spits die wél bleef staan. "Maar Wout Weghorst speelde een goede wedstrijd. Hij is heel slim en ervaren. Dat hielp ons heel erg."

