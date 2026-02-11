Garcia maakte geen indruk bij oude club: "Zorgde voor frustratie"

Ajax zorgde dinsdag voor een verrassing door Óscar García aan te stellen als nieuwe trainer van Jong Ajax. De Spanjaard beschikt over ruime internationale ervaring, maar zijn meest recente periode bij het Mexicaanse Chivas Guadalajara verliep allesbehalve vlekkeloos. Drie Mexicaanse clubwatchers blikken in gesprek met Soccernews terug op zijn korte en moeizame avontuur.

García is geen onbekende binnen het netwerk van technisch directeur Jordi Cruijff. De twee speelden samen bij FC Barcelona, waarna Cruijff hem als trainer naar Maccabi Tel Aviv haalde. Daar volgde direct succes met een landstitel. Ook bij Red Bull Salzburg werd García tweemaal kampioen.

Daarna volgden kortere periodes bij onder meer Saint-Étienne, Olympiakos, Celta de Vigo, Stade Reims en OH Leuven. Zijn laatste klus bij Chivas Guadalajara duurde slechts vier maanden: van 2 december 2024 tot 4 maart 2025.

Volgens journalist Rubén Rojas van Bereavisión Deportes maakte García in Mexico weinig indruk. "Hij kwam om gebakken lucht te verkopen", stelt Rojas. "Hij sprak over de filosofie van Cruijff, veel balbezit en combinatievoetbal, maar dat kwam niet over op de spelers. De prestaties waren wisselvallig en er was geen duidelijke progressie."

Daarnaast zouden er spanningen zijn geweest binnen de selectie en met het bestuur. "Er kwam naar buiten dat hij geen sterke band had met de spelersgroep en de leiding."

Ook onder supporters was García niet populair, vertelt Diello Martínez van fanwebsite Staff Rojiblanco. "De meningen waren overwegend negatief. Het spel was traag, er was weinig intensiteit en ondanks veel balbezit creëerde Chivas nauwelijks kansen."

Met name zijn in-game coaching kreeg kritiek. "Zijn wissels kwamen vaak te laat, wanneer de wedstrijd al verloren was. Dat zorgde voor frustratie op de tribunes."

Toch ziet Martínez ook een lichtpunt. "De organisatie bij spelhervattingen stond goed. Daar zag je een duidelijk plan dat werkte. Maar over het algemeen schoot hij tekort voor een club waar de druk zo hoog is."

García kreeg in Mexico wel de kans om jonge spelers minuten te geven, zoals spits Hugo Camberos en linksback Mateo Chávez, die inmiddels bij AZ speelt. Toch was zijn periode met twaalf wedstrijden te kort om echt te kunnen spreken van talentontwikkeling.

Volgens clubwatcher Rojas kwam het einde op een ongelukkig moment. "Hij vertrok midden in het seizoen, vlak voor de Clásico tegen Club América, op het moment dat de club hem het meest nodig had."

Ook Juan Manuel Figueroa van MedioTiempo is kritisch. "Hij werd binnengehaald met grote woorden over zijn voetbalvisie in de stijl van Johan Cruijff, maar dat kon hij nooit waarmaken. Chivas belandde in een negatieve spiraal en dat kostte hem zijn baan."