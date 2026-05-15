Garcia meldt drie twijfelgevallen voor duel met SC Heerenveen

Ajax moet het zondag tegen SC Heerenveen doen zonder Oliver Edvardsen. De aanvaller van de Amsterdammers is geblesseerd geraakt.

Mogelijk is Edvardsen zondag niet de enige afwezige bij Ajax. De Amsterdammers hebben ook wat twijfelgevallen. "Youri Baas was ziek. Kasper Dolberg had een probleem met zijn achillespees. Sutalo had ook problemen", vertelt trainer Oscar Garcia vrijdag aan ESPN. "We hebben wat twijfelgevallen."

SC Heerenveen en Ajax trappen zondagmiddag om 14.30 uur in het Abe Lenstra Stadion.