Garcia moet puzzelen: Ajax mist drie verdedigers tegen FC Groningen

De interim-trainer van Ajax had woensdag geen goed blessurenieuws op de persconferentie. "We hebben wat spelers met terugvallen. Dat geldt voor Josip Sutalo, Ko Itakura en Takehiro Tomiyasu", zo liet de Spaanse oefenmeester weten.

Voor Garcia en Ajax is het een behoorlijke tegenvaller. "Dat is natuurlijk niet goed. Al helemaal niet als je het op de laatste dag voor de wedstrijd hoort", aldus de trainer. Ook doelmannen Vitezslav Jaros en Joeri Heerkens, en veldspelers Oleksandr Zinchenko en Kian Fitz-Jim liggen er nog altijd uit.