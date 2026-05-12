García na Ajax-verlies: "Beste eerste helft onder mijn leiding"
Ajax verloor zondag met 1-2 van FC Utrecht. Volgens trainer Óscar García speelde Ajax in de eerste helft misschien wel zijn beste helft sinds zijn aantreden, maar leverde dat uiteindelijk geen punten op.
"De eerste helft was misschien wel de beste eerste helft onder mijn leiding. Maar in het voetbal worden de wedstrijden beslist in beide strafschopgebieden en daarin waren wij niet klinisch", aldus García na afloop op de persconferentie. De trainer koos tegen FC Utrecht voor Kasper Dolberg in de spits, ten koste van Wout Weghorst.
Die keuze licht hij toe. "Iedereen zag hoe Dolberg in de laatste wedstrijd speelde." Over Weghorst zegt hij: "Wout was ook ziek en is vier kilo verloren. Hij was fit genoeg om te spelen, dus het is geen excuus. We hebben twee spitsen en in voorgaande wedstrijden speelden we vaak met Wout, maar we hadden het gevoel dat Dolberg zijn zelfvertrouwen kon herstellen."
"Daarom lieten we hem starten." Na rust zakte Ajax weg, maar volgens García had dat niet per se met fitheid te maken. "Wanneer je moe bent, verschijnen de problemen met de bal. Vandaag had ik niet het gevoel dat we moe waren in de tweede helft."
