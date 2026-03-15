García na debuut: "Dit is de manier om deze situatie om te draaien"

Ajax kende zaterdag een geslaagde avond in de Johan Cruijff ArenA. De Amsterdammers wonnen overtuigend van Sparta Rotterdam en daarmee beleefde Óscar García een succesvol debuut als trainer van de club. De Spanjaard zag zijn ploeg met veel energie spelen en was na afloop tevreden over hoe de spelers zijn ideeën al oppakken.

"Ik wil mijn spelers alle complimenten geven. Ze hebben geweldig getraind in de afgelopen dagen en ze toonden zich vastberaden om hier te winnen", zei García in gesprek met ESPN. "Dit is de manier om deze situatie om te draaien. Dit is pas het begin. De standaard moet omhoog. Dat hebben we nodig en dat verdient deze club."

Volgens García waren er al duidelijke elementen uit de trainingen zichtbaar tijdens het duel. "Ik ben erg tevreden dat we al elementen uit de training terug hebben gezien in de wedstrijd. Welke? De vier goals", reageerde de Spanjaard lachend. "Als je niet alles geeft op trainingen, is het ook moeilijk om met veel intensiteit een wedstrijd aan te gaan. We gaan echt niet elke dag drie uur trainen, maar als je er bent, moet je altijd gefocust zijn. Dat werpt uiteindelijk vruchten af bij wedstrijden."

Toch ziet de trainer nog genoeg punten waarop Ajax zich kan verbeteren. Daarbij noemde hij onder meer het opbouwen van achteruit, iets waar volgens hem nog aan gewerkt wordt, vooral bij Maarten Paes. "Hij is nog vrij nieuw en heeft geen achtergrond bij Ajax. Maar dat is een onderdeel waar we aan werken. We kijken ook naar hoe de backs naar binnen kunnen komen en richting het middenveld kunnen gaan. Er is nog genoeg om aan te werken en dat weten de spelers ook."

Volgende week wacht direct een grote test voor García met De Klassieker tegen Feyenoord. "We hebben ons tot nu toe alleen gefocust op de wedstrijd tegen Sparta. De spelers verdienen het om even te genieten van deze avond. We hebben echt alles gegeven. Ik weet natuurlijk hoe belangrijk de volgende wedstrijd gaat worden. Daar gaat vanaf morgen onze focus op."