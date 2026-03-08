Garcia nieuwe interim-trainer Ajax; dit wordt zijn technische staf

Oscar García krijgt bij zijn tijdelijke rol als trainer van Ajax een aantal vertrouwde collega’s mee. Drie van zijn medewerkers van Jong Ajax stappen mee over naar het eerste elftal, zo maakte Voetbal International zondagavond bekend.

Het gaat om Carlos García (assistent-trainer), Juan Pablo Colinos (keeperstrainer) en Enrique Sanz (fysiektrainer). Zij werkten al met García samen toen hij een maand geleden bij Jong Ajax begon. De plekken die zij achterlieten, worden opgevuld door Paul Nuijten, terwijl Urby Emanuelson als assistent naar de beloftenploeg gaat.

Nuijten trainde eerder dit seizoen de Onder-19, maar stapte tijdelijk in bij de staf van Ajax 1 nadat John Heitinga en zijn assistenten Marcel Keizer en Frank Peereboom werden ontslagen. Fred Grim, die tot zondag de leiding had over de eerste selectie, keert terug naar zijn oude functie in de jeugdopleiding.