Garcia nu al afgeschreven: "Hij is niet geschikt, gauw klaar mee"

De aanstelling van Óscar García als interim-trainer van Ajax kan niet rekenen op veel enthousiasme bij Arno Vermeulen. In Studio Voetbal uitte hij stevige kritiek op de keuze van de Amsterdammers. Ajax besloot zondag García voor de groep te zetten nadat Fred Grim werd ontslagen na de 3-1 nederlaag tegen FC Groningen. Volgens Vermeulen is de Spanjaard echter niet de juiste man voor de functie.

"Nee, dat is hij niet, dus ik denk dat we daar gauw klaar mee zijn." De chef voetbal van de NOS wijst daarbij ook naar de connectie met Jordi Cruijff. "Hij is een vriend van Jordi Cruijff, dat weten we. Die heeft hem al een baan gegeven in Israël, en hem daarna genomen naar Amsterdam." Volgens Vermeulen biedt ook het trainersverleden van García weinig vertrouwen. "Maar met zijn CV zou hij ook niet bij Jong Ajax aan de slag kunnen. We hebben eens gekeken naar de laatste tien jaar, dat was niet zo ingewikkeld om uit te zoeken."

"Hij is zes keer voortijdig ontslagen, maar in die vijftien jaar heeft hij twee keer een titel gehaald in Israël onder Jordi." Daarom plaatst Vermeulen vraagtekens bij de keuze van Ajax. "Natuurlijk is hij daar gekomen omdat hij een vriend van Jordi is. Je zet daar een trainer neer die echt geen CV heeft. Die niet bewezen heeft dat hij het waard is om bij Ajax aan de slag te gaan."

Aan tafel komt de analist vervolgens met een alternatief. Hij zou liever zien dat de club een beroep doet op een oud-bekende. "Waarom bel je Frank de Boer niet. Waarom bel je voor dat laatste stuk niet en zeg je: Frank, we hebben je verdorie gewoon nodig. We kunnen nog tweede worden, we kunnen nog Champions League halen, dat is veertig miljoen euro. Je bent vier keer kampioen geworden met Ajax."

"Hij zit thuis, gaat af en toe naar Spanje lekker op vakantie. Kom in die laatste paar maanden gewoon naar Amsterdam. Je kent de Eredivisie en volgt alles en wordt nou gewoon trainer van Ajax. Niet een verdwaalde Spanjaard die elk jaar waar hij ergens eruit wordt gegooid omdat hij niet goed genoeg is", aldus Arno Vermeulen.