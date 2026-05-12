García onder vuur na uitspraak: "Belediging voor zijn voorgangers"

De kritiek op Ajax-trainer Óscar García neemt toe. De Catalaan ligt onder vuur na een opvallende uitspraak, waardoor de vraag wordt gesteld of hij het seizoen wel moet afmaken in Amsterdam. In de podcast van het Algemeen Dagblad wordt García geciteerd na de thuisnederlaag tegen FC Utrecht (1-2).

De trainer zei na afloop: "Als ze hier spelen, betekent het dat iemand vond dat zij het niveau hadden om voor Ajax te spelen. Het is natuurlijk niet mijn team. Ik kwam hier als derde trainer en mijn taak is om het beste uit de spelers te halen." Volgens AD-journalist Maarten Wijffels is dat een uitspraak die niet kan. "Wat de trainer van Ajax deed, kan natuurlijk helemaal niet."

Wijffels vervolgt: "Je bent aangesteld om er schwung in te krijgen. Je kunt inderdaad zeggen dat Jordi Cruijff hem de sleutels van de club heeft gegeven en dan zegt deze trainer: het is mijn selectie niet. Eigenlijk zegt hij: iemand die het bij elkaar heeft gezocht, snapt er niets van. En dan moet je nog Europees voetbal veiligstellen..."