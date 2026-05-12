García onder vuur na uitspraak: "Belediging voor zijn voorgangers"
De kritiek op Ajax-trainer Óscar García neemt toe. De Catalaan ligt onder vuur na een opvallende uitspraak, waardoor de vraag wordt gesteld of hij het seizoen wel moet afmaken in Amsterdam. In de podcast van het Algemeen Dagblad wordt García geciteerd na de thuisnederlaag tegen FC Utrecht (1-2).
De trainer zei na afloop: "Als ze hier spelen, betekent het dat iemand vond dat zij het niveau hadden om voor Ajax te spelen. Het is natuurlijk niet mijn team. Ik kwam hier als derde trainer en mijn taak is om het beste uit de spelers te halen." Volgens AD-journalist Maarten Wijffels is dat een uitspraak die niet kan. "Wat de trainer van Ajax deed, kan natuurlijk helemaal niet."
Wijffels vervolgt: "Je bent aangesteld om er schwung in te krijgen. Je kunt inderdaad zeggen dat Jordi Cruijff hem de sleutels van de club heeft gegeven en dan zegt deze trainer: het is mijn selectie niet. Eigenlijk zegt hij: iemand die het bij elkaar heeft gezocht, snapt er niets van. En dan moet je nog Europees voetbal veiligstellen..."
Wijffels vraagt zich af hoe zulke woorden vallen binnen de spelersgroep. "Een Wout Weghorst schrikt niet van een trainer en zegt: hey vriend, wie ben jij dan? Ik vind het toch wel een ding, hoor. Jordi Cruijff kwam en ontsloeg meteen de trainer van Jong Ajax en vrij snel moest ook Fred Grim weg. Dan komt García en hij gaf aan in de geest van Cruijff te gaan voetballen."
Daarna wijst Wijffels op het spel dat Ajax onder García heeft laten zien. "Dan zag je de wedstrijd in De Kuip en je zat te kijken naar werkelijk helemaal niets. Tegen PSV bevatte het middenveld van Ajax 0,0 creativiteit. Dat mag, maar Grim kwam ervoor uit en gaf aan iets anders te doen."
"Kom dan als García niet met dat je in de geest van Cruijff gaat spelen en dat je dan dit voetbal speelt en niet presteert." Wijffels sluit af met een harde conclusie over de uitlatingen van García: "De woorden van García zijn eigenlijk een belediging voor zijn voorgangers."
Oscar Garcia: "Anders verdienen ze het niet om dit logo te dragen"
'Ajax heeft serieuze interesse in Kroatisch international (28)'
"Naam van oud-Ajax-speler wordt gefluisterd als nieuwe bondscoach"
García na Ajax-verlies: "Beste eerste helft onder mijn leiding"
Klaassen ziet gebrek bij Ajax: "Vanaf het begin al problemen mee"
Rob Jansen cynisch: "Ajax is lekker opgeschoten sinds zijn ontslag"
García onder vuur na uitspraak: "Belediging voor zijn voorgangers"
'Cruijff wil definitief afscheid nemen van verhuurde Ajax-speler'
Bruggink geeft transfertip: "Het is een heel interessante spits"
'Ajax neemt deze zomer definitief afscheid van jonge verdediger'
Kieft na Ajax - FC Utrecht: "Heb me heel erg geërgerd aan hem"
Klaassen kritisch: "Hij werd weggezet als simpele voetballer"
"Ze zijn nu zover dat Gaaei de hoop is van de Ajax-supporters"
Driessen kritisch: "Hij is niet iemand meer die Ajax beter maakt"
Youri Regeer gefileerd: "Ligt gemiddeld vijf minuten op de grond"
Ajax legt vleugelaanvaller (17) vast: "Creativiteit en bravoure"
PSV-legendes balen voor Ajax: "Godverdomme, hoe kan het toch?"
FOTO | Edson Álvarez gespot in ArenA: "Kunnen we goed gebruiken"
Van Hanegem wijst: "Dat zal wel de redding zijn dan in Amsterdam"
Virtuele schema play-offs: Ajax speelt 'thuis' tegen FC Groningen
Mike Verweij kritisch op Ajax: "Inmiddels is hij aan het duiken"
Journalist gruwelt van sfeer in ArenA: "Het is gewoon niet leuk"
Klaassen spreekt met oud-Ajacied over nieuwe coach: "Positief"
Vink duidelijk over Ajacied: "Wie dit heeft bedacht: functie elders"
KNVB maakt scheidsrechter bekend voor duel SC Heerenveen - Ajax
García weet: "Er zullen volgend seizoen veel dingen veranderen"
Wim Kieft rekent af met Ajacied: "Kom op, wat een slap gedoe"
VIDEO | Ajacied woest op juichende FC Utrecht-supporter in ArenA
Bruggink: "Dit past ook precies in het plaatje van het seizoen"
Mike Verweij komt met onthulling: "Hij is er helemaal klaar mee"