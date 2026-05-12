García onder vuur na uitspraak: "Belediging voor zijn voorgangers"

Óscar García bij ESPN Foto: © Pro Shots

De kritiek op Ajax-trainer Óscar García neemt toe. De Catalaan ligt onder vuur na een opvallende uitspraak, waardoor de vraag wordt gesteld of hij het seizoen wel moet afmaken in Amsterdam. In de podcast van het Algemeen Dagblad wordt García geciteerd na de thuisnederlaag tegen FC Utrecht (1-2).

De trainer zei na afloop: "Als ze hier spelen, betekent het dat iemand vond dat zij het niveau hadden om voor Ajax te spelen. Het is natuurlijk niet mijn team. Ik kwam hier als derde trainer en mijn taak is om het beste uit de spelers te halen." Volgens AD-journalist Maarten Wijffels is dat een uitspraak die niet kan. "Wat de trainer van Ajax deed, kan natuurlijk helemaal niet." 

Wijffels vervolgt: "Je bent aangesteld om er schwung in te krijgen. Je kunt inderdaad zeggen dat Jordi Cruijff hem de sleutels van de club heeft gegeven en dan zegt deze trainer: het is mijn selectie niet. Eigenlijk zegt hij: iemand die het bij elkaar heeft gezocht, snapt er niets van. En dan moet je nog Europees voetbal veiligstellen..."

Wijffels vraagt zich af hoe zulke woorden vallen binnen de spelersgroep. "Een Wout Weghorst schrikt niet van een trainer en zegt: hey vriend, wie ben jij dan? Ik vind het toch wel een ding, hoor. Jordi Cruijff kwam en ontsloeg meteen de trainer van Jong Ajax en vrij snel moest ook Fred Grim weg. Dan komt García en hij gaf aan in de geest van Cruijff te gaan voetballen."

Daarna wijst Wijffels op het spel dat Ajax onder García heeft laten zien. "Dan zag je de wedstrijd in De Kuip en je zat te kijken naar werkelijk helemaal niets. Tegen PSV bevatte het middenveld van Ajax 0,0 creativiteit. Dat mag, maar Grim kwam ervoor uit en gaf aan iets anders te doen."

"Kom dan als García niet met dat je in de geest van Cruijff gaat spelen en dat je dan dit voetbal speelt en niet presteert." Wijffels sluit af met een harde conclusie over de uitlatingen van García: "De woorden van García zijn eigenlijk een belediging voor zijn voorgangers."

