Garcia optie voor Ajax 1? "Strategisch gezien klinkt het logisch"

2026-02-10
Jordi Cruijff kijkt rond
Jordi Cruijff grijpt hard in en zet trainer op straat: "Pijnlijk"
bron: Voetbal International
Óscar García
Óscar García Foto: © BSR Agency

Het is niet de bedoeling dat Oscar Garcia volgend seizoen trainer van Ajax 1 wordt. De Spaanse oefenmeester werd deze week aangesteld als nieuwe trainer van Jong Ajax. 

Het was de eerste grote beslissing van Jordi Cruijff, die voor volgend seizoen ook nog een nieuwe trainer voor de hoofdmacht moet vinden. Garcia geldt daarvoor niet als optie. "Dat plan is er niet. Je weet nooit hoe het gaat in het voetbal, maar dat is niet een uitgangspunt geweest", legt hij uit aan Voetbal International. "Strategisch gezien zou het zelfs logisch kunnen klinken, maar dat is niet de gedachtegang hierachter."

De nieuwe td van Ajax denkt dat Garcia wel de kwaliteiten heeft en in het profiel past. "Hij snapt al veel dingen die bij Ajax horen. En ook het feit dat hij toch in grote competities heeft gewerkt, vind ik gewoon interessant, dat spelers dat ook zien. Daar kun je veel van leren", benadrukt hij. "Hij is iemand die de club wil helpen en niet aan klimmen denkt, maar dagelijks gewoon helpen om spelers te verbeteren."

