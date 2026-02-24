Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Garcia over Ajax-talent: "Hij is voor mij meer een vleugelspeler"

Gijs Kila
bron: ESPN
Oscar Garcia
Oscar Garcia Foto: © Pro Shots

Óscar García ziet in Lucas Jetten vooral een aanvallende speler. De hoofdtrainer van Jong Ajax gaf bij ESPN aan dat hij de jonge Ajacied eerder als linksbuiten dan als linksback beschouwt.

"Hij is een jongen die erg aanvallend ingesteld is", aldus García. "Als je naar hem kijkt, is hij voor mij meer een vleugelspeler dan een back. Ik weet dat hij er heeft gespeeld en hij kan op beide posities uit de voeten." 

Volgens de Spanjaard is het voor Jetten belangrijk om zich ook als buitenspeler te ontwikkelen. "Het is goed voor hem als hij zich ook ontwikkelt als een vleugelspeler, want dan heeft hij meer opties om op het hoogste niveau te komen. Als je maar op één positie kunt spelen, is dat moeilijker."

Gerelateerd:
Kaj Sierhuis

Kaj Sierhuis met heerlijke anekdote over Ajacied: "Heel vies"

0
Theo Janssen

Theo Janssen baalt na: "Zeker, dat zou terecht zijn geweest"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Lucas Jetten Óscar García
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Davy Klaassen bedankt de Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena

"Ik denk dat ze een speler als Davy Klaassen best wel misten"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar: "Mijn vertrek bij Ajax heeft mij echt geholpen"

0
Mika Godts juicht na zijn doelpunt

Ajax blijft 4e na gelijkspel tegen directe concurrent NEC (video)

0
Jorthy Mokio

Jorthy Mokio is duidelijk: "Het ideale beeld is bij Ajax blijven"

0
Rafael van der Vaart met een Ajax-muts

Van der Vaart zou deze Feyenoorders in Ajax 1 willen: "Lekker"

0
Gertjan Verbeek

Gertjan Verbeek geeft advies: "Baas heeft dat bij Ajax nu ook"

0
Trotse Ajax-fans poseren met sjaal

Ajax-fans Kale en Kokkie vertrekken bij AT5: "Voor ons heel raar"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties