Garcia over Ajax-talent: "Hij is voor mij meer een vleugelspeler"

Óscar García ziet in Lucas Jetten vooral een aanvallende speler. De hoofdtrainer van Jong Ajax gaf bij ESPN aan dat hij de jonge Ajacied eerder als linksbuiten dan als linksback beschouwt.

"Hij is een jongen die erg aanvallend ingesteld is", aldus García. "Als je naar hem kijkt, is hij voor mij meer een vleugelspeler dan een back. Ik weet dat hij er heeft gespeeld en hij kan op beide posities uit de voeten."

Volgens de Spanjaard is het voor Jetten belangrijk om zich ook als buitenspeler te ontwikkelen. "Het is goed voor hem als hij zich ook ontwikkelt als een vleugelspeler, want dan heeft hij meer opties om op het hoogste niveau te komen. Als je maar op één positie kunt spelen, is dat moeilijker."