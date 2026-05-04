"García predikt het evangelie van Cruijff, maar is een bangerd"
Sinds het vertrek van Fred Grim staat Óscar García voor de groep bij het eerste van Ajax. De Spaanse hoofdtrainer heeft al meermaas aangegeven een adept te zijn van de filosofie van Johan Cruijff, maar daar ziet Valentijn Driessen bar weinig van terug.
"Ajax is onder de Spanjaard Oscar Garcia allesbehalve Ajax", begint Driessen in De Telegraaf. "Hij predikt het evangelie van Johan Cruijff, maar is een eerste klas bangerd. Omdat Wout Weghorst ziek was, verving hij niet alleen de spits voor Kasper Dolberg, hij passeerde direct de offensieve Oscar Gloukh voor de verdedigende Ko Itakura."
"Bij balverlies speelde de Japanner in de laatste lijn met vijf verdedigers en bij balbezit was hij één van de drie defensieve middenvelders met Jorthy Mokio en Youri Baas", vervolgt hij. "Uiteindelijk ontsnapten Ajax en Garcia in de 93e minuut door een zondagvolley van wie anders dan Mika Godts. Om bij 2-2 te juichen alsof de Champions League is gewonnen, is niet alleen overdreven en geeft aan hoe hoog het stressniveau bij de Spanjaard ligt."
"Garcia speelt niet om te winnen, maar vooral om niet te verliezen en vandaar werd het 2-2 tegen een veredeld B-team van PSV. Voor Jordi Cruijff is veel werk aan de winkel wie het elftal zag tegen PSV. Garcia heeft aangegeven graag bij Ajax te willen blijven; hij zal volgend seizoen niet als eindverantwoordelijke op de bank zitten", aldus Driessen.
