Garcia tekent bij club in Polen: "Aantrekkelijk, aanvallend spel"
Óscar García heeft een contract tot medio 2029 getekend bij Pogoń Szczecin, zo laat de Poolse club weten via de officiële kanalen. Ook assistent-trainer Enrique Sanz Ramírez gaat (weer) aan de slag als rechterhand van de Spaanse oefenmeester.
Voorzitter Alex Haditaghi is blij met de komst van Garcia. "We zochten een coach met ervaring op topniveau, een sterk karakter, een passie voor spelersontwikkeling en een toewijding aan aantrekkelijk, aanvallend spel. Óscar bezit al deze kwaliteiten en meer", reageert hij.
"Zijn leiderschapskwaliteiten, ervaring en voetbalkennis zullen van onschatbare waarde zijn om verder te bouwen aan een club die kan meedingen naar prijzen en Szczecin met waardigheid kan vertegenwoordigen, zowel nationaal als in Europa", vervolgt de preses ambitieus.
Garcia werd afgelopen seizoen door technisch directeur Jordi Cruijff naar Ajax gehaald en ging aanvankelijk aan de slag als trainer van de beloftenploeg, maar na het ontslag van Fred Grim werd hij doorgeschoven naar het eerste. Met Ajax 1 eindigde hij op een zesde plek en via de play-offs wist de ploeg zich uiteindelijk te kwalificeren voor de tweede voorronde van de Conference League.
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