García verklaart keuze voor Gloukh: "We hopen dat het werkt"
Oscar García koos in de wedstrijd tegen FC Utrecht voor Kasper Dolberg en Oscar Gloukh in de basis. Dat ging ten koste van Wout Weghorst en Ko Itakura. De trainer van Ajax legt zijn keuzes uit.
Itakura mocht tegen PSV nog starten, maar moet tegen FC Utrecht plaatsmaken voor Gloukh. "We wilden een speler hebben met meer creativiteit in de laatste derde van het veld", verklaart García in gesprek met ESPN. "Hij is een van de meest creatieve spelers die we hebben. We hopen dat het werkt. Zo niet, dan hebben we spelers op de bank om te helpen."
In de punt van de aanval is voor de tweede keer op rij de keuze op Kasper Dolberg gevallen. De Deen maakte een sterke indruk tegen PSV. "Het was geen makkelijke beslissing, want ook Wout speelde goed in de afgelopen wedstrijden", aldus García. "Het positieve is dat ze beiden klaar zijn om het team te helpen."
