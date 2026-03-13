García verrast met Ajax-verhaal: "Hij droeg als laatste nummer 14"

Óscar García heeft zijn nieuwe rol bij Ajax vergeleken met het trainerschap bij FC Barcelona. De Spaanse coach noemt zichzelf een veeleisende trainer en wil dat Ajax weer succes boekt met de bekende clubfilosofie. Tijdens een persconferentie liet García meteen duidelijk merken hoe hij werkt.

"Ik ben enorm veeleisend. Anders kan je geen goede resultaten bereiken. Als ik één woord moet gebruiken om mezelf te beschrijven, dan is dat, denk ik, veeleisend." In het verleden werkte García als trainer bij de Onder 19 van Barcelona. Hij kent de sterke band tussen Ajax en Barcelona goed. Die connectie is mede ontstaan door Johan Cruijff. "Ik weet hoe belangrijk Johan hier is en in Barcelona. Om hier bij zijn club te werken, maakt me trots."

Volgens García past de speelstijl van Ajax goed bij zijn eigen voetbalvisie. "Op tactisch vlak weet ik hoe Ajax speelt. Ik hou van die filosofie, want ik ben in Barcelona opgegroeid en weet wat de speelstijl daar is. Ik wil de spelers verbeteren en altijd het volle vertrouwen geven, zodat ze kunnen laten zien dat ze wedstrijden kunnen winnen voor Ajax."

De trainer sprak ook met veel respect over Ajax. "Het is een grote eer, alsof ik Barcelona train. Dat is de club van mijn hart. Ik voel hier een bepaalde aura en de filosofie is geweldig." Tot slot verwees hij naar zijn familieband met de club. Zijn broer, oud-prof Roger García, speelde ooit bij Ajax. "Mijn broer droeg als laatste nummer 14 bij Ajax, dus dat betekent veel voor onze familie. Als je hier bent, realiseer je hoe groot de club is. Ik wil dat de fans trots zijn op wat we doen en hoe we voor alles werken, maar wel in de stijl van Ajax."