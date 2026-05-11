Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Lees over het eerste elftal van Ajax

García weet: "Er zullen volgend seizoen veel dingen veranderen"

Amber
bron: Persconferentie
Óscar García bij ESPN
Óscar García bij ESPN Foto: © Pro Shots

Óscar García verwacht dat Ajax komende zomer flink gaat sleutelen aan de selectie en organisatie. De interim-trainer erkent dat het huidige seizoen niet voldoet aan de verwachtingen die bij de club horen en benadrukt dat er veranderingen op komst zijn in Amsterdam.

Tijdens de persconferentie werd García gevraagd hoe hij naar het niveau van de huidige selectie kijkt, nadat meerdere trainers er dit seizoen niet in slaagden om een stabiel elftal neer te zetten. "Dat is geen vraag voor mij. Er zullen volgend seizoen veel dingen veranderen. Degenen die daarover beslissen, zullen het beste proberen te doen voor de club", reageerde de Spanjaard.

Toch wilde García de spelersgroep niet volledig afvallen. Volgens hem is het logisch dat spelers die bij Ajax onder contract staan, ooit zijn gehaald omdat men vertrouwen had in hun kwaliteiten. "Als ze hier spelen, betekent het dat iemand vond dat zij het niveau hadden om voor Ajax te spelen. Het is natuurlijk niet mijn team. Ik kwam hier als derde trainer en mijn taak is om het beste uit de spelers te halen."

Ajax kende een uiterst teleurstellend seizoen, waarin meerdere trainers voor de groep stonden en de ploeg lange tijd worstelde met vorm en resultaten. García benadrukt dat de problemen volgens hem breder zijn dan alleen de technische staf. "De historie van Ajax spreekt voor zich. De realiteit is nu anders, vooral dit seizoen", aldus de oefenmeester.

De trainer blijft zich ondanks alles richten op een zo goed mogelijke afsluiting van het seizoen. "Als trainers proberen we het beste uit de spelers te halen en zo veel mogelijk punten te behalen. We zullen volgende week zien of het werkt, maar natuurlijk begeven we ons niet op de positie waarop we willen zijn."

Gerelateerd:
Joey Kooij

KNVB maakt scheidsrechter bekend voor duel SC Heerenveen - Ajax

0
Wim Kieft

Wim Kieft rekent af met Ajacied: "Kom op, wat een slap gedoe"

0
Lees meer:
Lees over het eerste elftal van Ajax Het laatste Ajax Nieuws Óscar García
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Kasper Dolberg en Dani de Wit

Samenvatting: Ajax verliest in de slotminuut en zakt naar plek 5

0
Sven Mislintat in de Johan Cruijff Arena

Maduro blikt terug op Mislintat-chaos: "Dat mag eigenlijk niet"

0
Ron Jans coacht tegen NAC Breda

Ron Jans tegenover Ajax: "Staan er beter op dan tijdje geleden"

0
Mika Godts

Godts over transfer: "Misschien komt er wel niemand in de zomer"

0
Dick Schreuder

Dick Schreuder naar Ajax? "Daar heeft hij wel ruzie voor over"

0
Cristian Willaert

Willaert over trainerszoektocht Ajax: "Niet allemaal Spanjaarden"

0
Mounir Boualin

Boualin tipt aanvaller voor Ajax: "Vind het echt een leuke speler"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws

KNVB maakt scheidsrechter bekend voor duel SC Heerenveen - Ajax

García weet: "Er zullen volgend seizoen veel dingen veranderen"

Wim Kieft rekent af met Ajacied: "Kom op, wat een slap gedoe"

VIDEO | Ajacied woest op juichende FC Utrecht-supporter in ArenA

Bruggink: "Dit past ook precies in het plaatje van het seizoen"

Mike Verweij komt met onthulling: "Hij is er helemaal klaar mee"

NEC blijft Ajax nog voor op ranglijst: "Daar hebben we geluk mee"

Klaassen: "Het meest pijnlijke seizoen dat ik heb meegemaakt"
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws