García weet: "Er zullen volgend seizoen veel dingen veranderen"
Óscar García verwacht dat Ajax komende zomer flink gaat sleutelen aan de selectie en organisatie. De interim-trainer erkent dat het huidige seizoen niet voldoet aan de verwachtingen die bij de club horen en benadrukt dat er veranderingen op komst zijn in Amsterdam.
Tijdens de persconferentie werd García gevraagd hoe hij naar het niveau van de huidige selectie kijkt, nadat meerdere trainers er dit seizoen niet in slaagden om een stabiel elftal neer te zetten. "Dat is geen vraag voor mij. Er zullen volgend seizoen veel dingen veranderen. Degenen die daarover beslissen, zullen het beste proberen te doen voor de club", reageerde de Spanjaard.
Toch wilde García de spelersgroep niet volledig afvallen. Volgens hem is het logisch dat spelers die bij Ajax onder contract staan, ooit zijn gehaald omdat men vertrouwen had in hun kwaliteiten. "Als ze hier spelen, betekent het dat iemand vond dat zij het niveau hadden om voor Ajax te spelen. Het is natuurlijk niet mijn team. Ik kwam hier als derde trainer en mijn taak is om het beste uit de spelers te halen."
Ajax kende een uiterst teleurstellend seizoen, waarin meerdere trainers voor de groep stonden en de ploeg lange tijd worstelde met vorm en resultaten. García benadrukt dat de problemen volgens hem breder zijn dan alleen de technische staf. "De historie van Ajax spreekt voor zich. De realiteit is nu anders, vooral dit seizoen", aldus de oefenmeester.
De trainer blijft zich ondanks alles richten op een zo goed mogelijke afsluiting van het seizoen. "Als trainers proberen we het beste uit de spelers te halen en zo veel mogelijk punten te behalen. We zullen volgende week zien of het werkt, maar natuurlijk begeven we ons niet op de positie waarop we willen zijn."
