Garcia: "Ze spelen nu bij twee van de beste clubs van Europa"

Niek
Óscar García
Óscar García Foto: © BSR Agency

Ajax neemt het zaterdagavond in de Johan Cruijff Arena op tegen Sparta Rotterdam en voor Oscar Garcia betekent het zijn debuut als trainer in de Eredivisie. De oefenmeester heeft het volste vertrouwen in zijn eigen kwaliteiten. 

"Overal waar ik werkte, was ik succesvol", blikt hij terug op de website van de Telegraaf. "Niet alleen qua resultaat, maar ook in het ontwikkelen van spelers. Ik ben er trots op dat ik Hugo Ekitiké (Stade Reims, nu Liverpool, red.) en Dayot Upamecano (RB Salzburg, nu Bayern München) heb mogen trainen en de kans in het betaalde voetbal heb gegeven. En kijk naar ze. Ze spelen nu bij twee van de beste clubs in Europa", aldus Garcia. 

Hij heeft een duidelijk doel voor de komende maanden. "Het is voor mij niet acceptabel om níet boos te zijn als je verliest of vijfde staat", vervolgt hij vastberaden. "Kampioen worden (PSV staat eerste en heeft maar liefst 24 punten meer dan Ajax, red.) is niet meer mogelijk, maar we moeten vanaf nu omhoog kijken en niet meer naar beneden", benadrukt Garcia, die een duidelijke opdracht heeft gekregen van technisch directeur Jordi Cruijff. 

"De negatieve reeks beëindigen en zo hoog mogelijk eindigen. Dat is in veel opzichten belangrijk voor de club. Ook bij het aantrekken van nieuwe spelers", constateert hij. "Hopelijk kunnen we de tweede of derde plaats behalen, zodat deze club daarna weer kan terugkeren op de plek waar Ajax hoort. Door de jonge spelers te ontwikkelen hoop ik eraan bij te dragen dat Ajax volgend jaar weer kampioen kan worden en in de Champions League mag spelen.”

