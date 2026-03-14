Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

Garcia ziet Ajax met ruime cijfers winnen van Sparta Rotterdam

Max
bron: Ajax1
Oscar Garcia
Oscar Garcia Foto: © BSR Agency

Ajax heeft zaterdagavond een klinkende zege op Sparta Rotterdam geboekt. Het debuut van hoofdtrainer Oscar Garcia eindigde in 4-0. 

Na een reeks teleurstellende resultaten onder Fred Grim werd er zaterdag weer gewonnen door de Amsterdammers, die weinig te duchten hadden van Sparta Rotterdam. Dankzij een eigen doelpunt en een treffer van Steven Berghuis stond het halverwege al 2-0. In de slotfase van de wedstrijd wist Ajax die voorsprong via Mika Godts en Davy Klaassen verder uit te breiden.

Ajax kan de drie punten goed gebruiken in de strijd om de tweede plek. NEC won eerder op de avond van PSV en staat nu net als Feyenoord op 49 punten. Ajax volgt met 47 punten. 

Ajax 4-0 Sparta Rotterdam 

19' Kitolano (e.d.) 1-0
32' Berghuis 2-0
73' Klaassen 3-0
77' Godts 4-0

Opstelling Ajax: Paes, Tomiyasu (70' Gaaei), Baas, Sutalo, Rosa, Klaassen, Regeer (26' Mokio), Steur (80' Fitz-Jim), Berghuis (80' Bounida), Konadu (70' Dolberg), Godts

Gerelateerd:
Een aangeslagen Youri Regeer

Aangeslagen Youri Regeer verlaat het veld met een blessure

0
Henk Spaan

Spaan verbaasd door waarde Ajacied: "Iets wat wij niet weten?"

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Ajax wedstrijden
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Sherida Spitse

Sherida Spitse reageert op ontslag: "Het gaat niet top bij Ajax"

0
Stefan de Vrij

De Vrij optie voor Ajax? "Hij wilde hem naar Amsterdam halen"

0
Valentijn Driessen voor de camera van De Telegraaf

Valentijn Driessen: "Zijn komst is al een schokeffect bij Ajax"

0
Wout Weghorst

Guus Til naar WK met Oranje? "Als je Wout Weghorst meeneemt..."

0
Champions League-bal

Ajax krijgt slecht nieuws in strijd om Champions League-ticket

0
Francesco Farioli

'Francesco Farioli geeft Ajax-fans déjà vu': "Dat is de reden"

0
Kristian Hlynsson juicht na zijn treffer tegen FC Groningen

Hlynsson vertrok bij Ajax: "Wist meteen dat ik daarheen wilde'

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties