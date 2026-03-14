Garcia ziet Ajax met ruime cijfers winnen van Sparta Rotterdam

Ajax heeft zaterdagavond een klinkende zege op Sparta Rotterdam geboekt. Het debuut van hoofdtrainer Oscar Garcia eindigde in 4-0.

Na een reeks teleurstellende resultaten onder Fred Grim werd er zaterdag weer gewonnen door de Amsterdammers, die weinig te duchten hadden van Sparta Rotterdam. Dankzij een eigen doelpunt en een treffer van Steven Berghuis stond het halverwege al 2-0. In de slotfase van de wedstrijd wist Ajax die voorsprong via Mika Godts en Davy Klaassen verder uit te breiden.

Ajax kan de drie punten goed gebruiken in de strijd om de tweede plek. NEC won eerder op de avond van PSV en staat nu net als Feyenoord op 49 punten. Ajax volgt met 47 punten.

Ajax 4-0 Sparta Rotterdam

19' Kitolano (e.d.) 1-0

32' Berghuis 2-0

73' Klaassen 3-0

77' Godts 4-0

Opstelling Ajax: Paes, Tomiyasu (70' Gaaei), Baas, Sutalo, Rosa, Klaassen, Regeer (26' Mokio), Steur (80' Fitz-Jim), Berghuis (80' Bounida), Konadu (70' Dolberg), Godts