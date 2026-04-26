2026-04-23
De Johan Cruijff ArenA van Ajax
BREAKING | 'Ajax vindt stadion voor thuisduels in de play-offs'
Garcia ziet: "Dat is de reden dat we het soms lastig hebben"

Gijs Kila
bron: ESPN
Oscar Garcia bij Ajax
Oscar Garcia bij Ajax

Óscar García was ondanks de 0-2 overwinning van Ajax op NAC Breda niet volledig tevreden. De trainer zag zijn ploeg een sterke eerste helft spelen, maar na rust ver terugvallen.

De Catalaan begon zijn analyse bij ESPN met de openingsfase van de wedstrijd. "Ik zag dat we veel beter dan de tegenstander waren. Het is wel een gevaarlijk resultaat als je met 0-2 voorstaat en de 0-3 niet maakt. In één actie kunnen ze scoren en dan wordt het al moeilijk. We waren veel beter in de eerste helft, maar we gooiden de wedstrijd niet op slot."

Na rust veranderde het spelbeeld volgens García aanzienlijk. "Ik denk dat we heel erg moe waren in de tweede helft. We waren niet goed aan de bal. Uiteindelijk zijn de drie punten heel erg belangrijk voor ons."

Hij kreeg vervolgens de vraag waarom het zo moeizaam ging na rust. "We wilden hetzelfde spelen als in de eerste helft. We wilden al vroeg de derde goal scoren om de wedstrijd op slot te gooien."

García erkent dat zijn ploeg moeite had om het niveau vast te houden. "We misten wat kansen, maar we verdedigden goed. Het was de derde clean sheet in vijf wedstrijden. We konden natuurlijk wel beter aan de bal zijn in de tweede helft."

Volgens de trainer ligt daar een duidelijk verbeterpunt, zeker met het oog op de slotfase van het seizoen. "Maar we zitten aan het einde van het seizoen. Fysiek moeten we ook verbeteren om klaar te zijn voor de tweede helft. Sommige spelers worden moe in de tweede helft. Dat is de reden dat we het soms lastig hebben."

Daarbij benadrukt hij dat het probleem niet nieuw is. "De tweede helft moet beter. Zoals alle teams hebben we geen frisse benen in de tweede helft. We wilden het duel dus zo snel mogelijk op slot gooien, maar dat deden we niet. We misten de kansen die we moesten scoren."

Tot slot wees García ook op de tegenstander, die het Ajax lastig maakte. "Alleen PSV heeft hier gewonnen. Het is geen makkelijke ploeg om van te winnen."

Garcia ziet: "Dat is de reden dat we het soms lastig hebben"

'Engelse grootmacht informeert bij Porto naar Francesco Farioli'

Lewis Holtby looft Ajacied: "Soms moet je ook kwaliteit erkennen"

Jordi Cruijff voedt transfergeruchten door bezoek aan wedstrijd

'Fabrizio Romano verwacht zomers vertrek van gewilde Ajacied'

De Mos hangt prijskaartje aan Ajacied: "Als hij 150 miljoen kost..."

Steven Berghuis eerlijk: "We hebben een hele slechte helft gespeeld"

Boy Kemper baalt van nederlaag tegen Ajax: "Hoezo lukt dat niet?"
