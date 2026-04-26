Garcia ziet: "Dat is de reden dat we het soms lastig hebben"

De Catalaan begon zijn analyse bij ESPN met de openingsfase van de wedstrijd. "Ik zag dat we veel beter dan de tegenstander waren. Het is wel een gevaarlijk resultaat als je met 0-2 voorstaat en de 0-3 niet maakt. In één actie kunnen ze scoren en dan wordt het al moeilijk. We waren veel beter in de eerste helft, maar we gooiden de wedstrijd niet op slot."

Na rust veranderde het spelbeeld volgens García aanzienlijk. "Ik denk dat we heel erg moe waren in de tweede helft. We waren niet goed aan de bal. Uiteindelijk zijn de drie punten heel erg belangrijk voor ons."

Hij kreeg vervolgens de vraag waarom het zo moeizaam ging na rust. "We wilden hetzelfde spelen als in de eerste helft. We wilden al vroeg de derde goal scoren om de wedstrijd op slot te gooien."

García erkent dat zijn ploeg moeite had om het niveau vast te houden. "We misten wat kansen, maar we verdedigden goed. Het was de derde clean sheet in vijf wedstrijden. We konden natuurlijk wel beter aan de bal zijn in de tweede helft."