Garcia ziet goede ontwikkeling: "Beste wedstrijd van Jong Ajax"

De Spanjaard vond dat zijn ploeg ook met drie punten terug naar Amsterdam had kunnen gaan. "Hoe ze hebben gevochten, de spirit, de winnaarsmentaliteit... We wilden winnen en waren niet blij met een gelijkspel. In de eerste helft waren we het betere team en hadden we de beste kansen om te scoren", vertelt hij na afloop aan ESPN. "We willen ons op deze manier verder ontwikkelen."

Garcia is tevreden met de ontwikkeling die hij in zijn eerste dagen als trainer van Jong Ajax ziet. "Ik denk dat dit de beste wedstrijd van Jong Ajax in een lange tijd was. Daar ben ik blij mee, al was het voor mij nog niet genoeg", benadrukt hij. "Het is niet de limiet die we willen bereiken."