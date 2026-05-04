García ziet probleem bij Ajax: "Iets dat de club moet veranderen"
Na het gelijkspel tegen PSV heeft Óscar García zich uitgesproken over de staat van zijn elftal. De trainer van Ajax ziet duidelijke verbeterpunten, met name op fysiek vlak en in het vermogen om het tempo gedurende negentig minuten hoog te houden.
De oefenmeester baalde van het resultaat, maar plaatste daar wel een kanttekening bij. "Ik denk dat we twee punten verliezen als je de eerste helft bekijkt, maar als je in de laatste minuut scoort verdien je een punt. We waren naar mijn mening het betere team in de eerste helft. We schoten veertien keer en zij schoten zeven keer."
Volgens García lag het verschil vooral in effectiviteit. "Ze hadden alleen twee schoten op doel en ze scoorden twee keer. Het was moeilijk omdat ze heel erg klinisch voor het doel waren. Wij hadden wat meer schoten nodig om twee keer te scoren."
Ondanks het puntenverlies was de Spanjaard tevreden over het optreden van zijn middenveld. "Ik denk dat ze erg goed speelden. Ze gaven alles en we gaven niet op. We bleven doordrukken. We weten dat we in de tweede helft meer problemen hebben."
Die problemen wijt García onder meer aan de fysieke gesteldheid van zijn selectie. "Het is niet makkelijk om dat te veranderen. Je kan het niet veranderen in drie of vier weken. Het is iets dat de club in het volgende seizoen moet veranderen."
Daarbij benadrukt hij dat het breder ligt dan alleen de fysieke staf. "Niet het hele seizoen, maar het gaat ook niet alleen om de fitnesscoaches bijvoorbeeld. We hebben bijvoorbeeld niet veel snelle spelers of spelers die op een hoog tempo kunnen spelen gedurende de hele wedstrijd."
Een van de spelers die volgens García wél over die kwaliteiten beschikt, is Anton Gaaei. De rechtsback maakte indruk en tekende voor de gelijkmaker. "We hebben er een paar en hij is er één van."
