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Garrido verklaart: "Heb samen met hem gespeeld bij Rayo Vallecano"

Cherine
Alberto Garrido
Alberto Garrido Foto: © Pro Shots

Ajax assistent-trainer Alberto Garrido vertelt zijn band met de hoofdtrainer Míchel Sánchez. De twee trainers hebben eerder samen met hem gespeeld bij Rayo Vallecano.

"Dat is een mooi verhaal", begint hij tegenover de clubkanalen. "Ik heb samen met hem gespeeld bij Rayo Vallecano. We speelden samen in onze jonge jaren, gingen naar dezelfde school en zaten zelfs een jaar lang in dezelfde klas. We gingen samen naar de trainingen van Rayo Vallecano. Hij had enorm veel talent en maakte daardoor al snel de stap naar het eerste."

"Later stonden we tegenover elkaar toen ik bij Real Madrid werkte en hij bij Rayo Vallecano", vervolgt hij. "En na ongeveer vijftien/twintig jaar zijn onze wegen opnieuw samengekomen, hier bij Ajax. Het voelt een beetje alsof de cirkel nu rond is. Ik heb hem altijd bewonderd. Ik ben samen met hem opgegroeid en heb altijd een emotionele band met hem gevoeld, zowel in zijn tijd als voetballer als later toen hij trainer werd", aldus de assistent-trainer.

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