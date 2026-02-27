'Gasiorowski duurste Eredivisie-verdediger; Baas veel goedkoper'

Yarek Gasiorowski is met afstand de meest waardevolle verdediger van de Eredivisie. Volgens de data van het toonaangevende CIES Football Observatory staat de PSV'er op eenzame hoogte. Ajacied Youri Baas volgt namelijk op ruime afstand.

Portugal, België en Nederland zijn in een heuse coëfficiëntenstrijd verwikkeld en het CIES heeft een overzicht gemaakt met de duurste verdedigers uit deze drie landen. Gonçalo Inácio gaat aan kop in deze ranglijst met een geschatte transferwaarde van 45,3 miljoen euro. Hij blijft Gasiorowski net voor, want de Spaanse PSV'er is getaxeerd op maar liefst 43,6 miljoen euro en staat op de tweede plaats.

En daarmee is Gasiorowski dus met afstand de duurste verdediger van de Eredivisie. Youri Baas is de eerstvolgende speler uit de Nederlandse competitie die in de ranglijst opduikt, maar hij staat pas op plek acht. Baas wordt geschat op 22,5 miljoen euro. De derde Eredivisionist is Aaron Bouwman, die wordt getaxeerd op maar liefst 21,1 miljoen.