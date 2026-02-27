Meldingen
2026-02-21
Davy Klaassen
Opstelling Ajax bekend: Davy Klaassen ontbreekt in duel met NEC
Ajax transfergeruchten en nieuws

'Gasiorowski duurste Eredivisie-verdediger; Baas veel goedkoper'

Stefan
Yarek Gasiorowski na zijn goal tegen Ajax
Yarek Gasiorowski na zijn goal tegen Ajax Foto: © Pro Shots

Yarek Gasiorowski is met afstand de meest waardevolle verdediger van de Eredivisie. Volgens de data van het toonaangevende CIES Football Observatory staat de PSV'er op eenzame hoogte. Ajacied Youri Baas volgt namelijk op ruime afstand.

Portugal, België en Nederland zijn in een heuse coëfficiëntenstrijd verwikkeld en het CIES heeft een overzicht gemaakt met de duurste verdedigers uit deze drie landen. Gonçalo Inácio gaat aan kop in deze ranglijst met een geschatte transferwaarde van 45,3 miljoen euro. Hij blijft Gasiorowski net voor, want de Spaanse PSV'er is getaxeerd op maar liefst 43,6 miljoen euro en staat op de tweede plaats.

En daarmee is Gasiorowski dus met afstand de duurste verdediger van de Eredivisie. Youri Baas is de eerstvolgende speler uit de Nederlandse competitie die in de ranglijst opduikt, maar hij staat pas op plek acht. Baas wordt geschat op 22,5 miljoen euro. De derde Eredivisionist is Aaron Bouwman, die wordt getaxeerd op maar liefst 21,1 miljoen.

Ajax transfergeruchten en nieuws Youri Baas Aaron Bouwman
Sven Botman is de gevierde man

Sven Botman maakt indruk en scoort: "Zorgen dat hij fit blijft"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar looft: "De grootste speler die Ajax ooit gehad heeft"

0
Wout Weghorst wacht op een invalbeurt bij Ajax

"Wout Weghorst sliep toen in één keer in een pyama van Ajax"

0
Bram van Polen

Van Polen ziet probleem bij Nederlandse clubs: "Dan ben je weg"

0
Davy Klaassen bedankt de Ajax-fans in de Johan Cruijff Arena

"Ik denk dat ze een speler als Davy Klaassen best wel misten"

0
Edwin van der Sar

Van der Sar: "Mijn vertrek bij Ajax heeft mij echt geholpen"

0
Mika Godts juicht na zijn doelpunt

Ajax blijft 4e na gelijkspel tegen directe concurrent NEC (video)

0
