Geblesseerde Ajacied geeft hoopvolle update over revalidatie
Caio Henrique heeft een hoopvolle update gegeven over zijn herstel. De linksback van Ajax ligt er momenteel uit met een bovenbeenblessure.
Henrique, die afgelopen zomer overkwam van AS Monaco, raakte enkele weken geleden geblesseerd in de wedstrijd tegen Excelsior (2-2). De Braziliaan kwam sindsdien niet meer in actie en werkt momenteel aan zijn herstel.
Míchel Sánchez kan zondag na de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam nog weinig zeggen over de status van Henrique, maar de verdediger heeft nu zelf een update gegeven over zijn hertel. Op Instagram heeft hij een foto vanuit de sportschool van de Amsterdammers gedeeld met daarbij het bericht: 'Almost there'.
Ajax speelt komend weekend tegen AZ. Volgende week in de laatste week voor de interlandperiode staan er wedstrijden tegen FC Midtrjylland en FC Twente op het programma.
'Ajax strijdt met PSV om handtekening van Portugese doelpuntenmaker'
Geblesseerde Ajacied geeft hoopvolle update over revalidatie
'John Heitinga en Jaap Stam bedanken voor Eredivisie-vacature'
Sutalo maakt indruk in Italië: "Willen hem definitief overnemen"
"Míchel heeft zich de hele wedstrijd door geërgerd aan hem"
Paul Nuijten geniet erg van Ajacied: "Dat is mooi om te zien"
VIDEO | Luis Suarez laat zich zien na zege van Ajax-beloften
Hedwiges Maduro ziet luxe bij Ajax: "Dat kan eigenlijk niet"
Kraay lyrisch over Ajax-uitblinker: "Kolere, wat was die goed"
De Boer ergert zich kapot aan arbitrage: "Zie je het dan niet?"
Franse media lyrisch over Godts na hoofdrol bij PSG: "Genadeloos"
Vahle wijst titelfavoriet aan: "Ajax is een vreemdelingenlegioen"
Feyenoord-speler imponeert: "Hij was toch prima voor Ajax geweest"
Gullit over Ajax-talent: "Je moet hem ook in bescherming nemen"
Sofyan Amrabat keihard aangepakt: "Wie ben jij om dat te zeggen?"
Peter Bosz eerlijk over Ajax: "We hadden hogere verwachtingen"
Verweij duidelijk: "Het zou heel gek zijn als Ajax hem laat gaan"
Van Hanegem wil Ajax-speler bij Feyenoord: "Wij moeten hem kopen"
Daley Blind geeft tekst en uitleg: "En die is toch iets groter"
Frans Hoek noemt uitblinker bij Ajax: "Hij had natuurlijk pech"
Tsygankov verdient tijd: "Zelfs Hakim Ziyech en David Neres..."
Ruud Gullit bekritiseert speler van Ajax: "Dat vind ik zo slecht"
Verbeek: "Ik denk dat hij wel een beetje jaloers naar Ajax kijkt"
Ajax zoekt nieuwe hoofdsponsor: Nijland ziet één groot voordeel
Frank de Boer onthult impact Ajax-drama: "Ik was er lang ziek van"
Johan Derksen haalt uit naar oud-trainer Ajax: "Echt een schande"
Perez pleit voor wijziging bij Ajax: "Zou hem op zes zetten"
Verweij ziet supertandem bij Ajax: "Die genieten van elkaar"
"Míchel werd gek van hem, hij bleef maar roepen vanaf de zijkant"
Perez wil meer speeltijd voor Ajacied: "Ze moeten voor hem kiezen"