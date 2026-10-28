Geblesseerde Ajacied geeft hoopvolle update over revalidatie

Caio Henrique heeft een hoopvolle update gegeven over zijn herstel. De linksback van Ajax ligt er momenteel uit met een bovenbeenblessure.

Henrique, die afgelopen zomer overkwam van AS Monaco, raakte enkele weken geleden geblesseerd in de wedstrijd tegen Excelsior (2-2). De Braziliaan kwam sindsdien niet meer in actie en werkt momenteel aan zijn herstel.

Míchel Sánchez kan zondag na de wedstrijd tegen Sparta Rotterdam nog weinig zeggen over de status van Henrique, maar de verdediger heeft nu zelf een update gegeven over zijn hertel. Op Instagram heeft hij een foto vanuit de sportschool van de Amsterdammers gedeeld met daarbij het bericht: 'Almost there'.