Michael Reiziger krijgt kritiek: "Die had hij mee moeten nemen"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Ajax historie & oud-spelers

'Gedrag Overmars bij Ajax geen incident: masturbeerde tijdens appjes'

Max
bron: Algemeen Dagblad
Marc Overmars bij Antwerp FC
Marc Overmars bij Antwerp FC Foto: © Pro Shots

Het grensoverschrijdende gedrag van Marc Overmars bij Ajax was geen incident. Dat schrijft het Algemeen Dagblad na het inzien van het vrijdag verschenen boek Het Ajax-DNA, geschreven door Jop van Kempen en Bas Soetenhorst.

Overmars beweerde dat zijn appjes aan de werkneemster 'wederkerig' waren, maar met dat verweer maakt het boek korte metten. De geadresseerde stuurde volgens het boek geen seksueel getinte berichtjes terug. "Een enkele keer kon je in tekstberichten iets dubbelzinnigs lezen, maar een kritische blik op de hele appuitwisseling duidt op weerzin in plaats van instemming", zo wordt geciteerd. Het boek citeert ook pornografisch getinte appjes van Overmars, die schijnbaar masturbeerde tijdens het uitwisselen van berichtjes met een ondergeschikte.

De machtpositie van de huidig technisch directeur van Royal Antwerp zorgde ervoor dat de vrouw zich 'gegijzeld' voelde en zich gedwongen voelde te reageren op appjes. Het geheim gebleven rapport van consultancybureau Berenschot, dat in 2023 in opdracht van de club werd opgesteld, omschrijft die cultuur als gesloten, hiërarchisch en gedomineerd door informele machtsstructuren.

Lees meer:
Ajax historie & oud-spelers Het laatste Ajax Nieuws Marc Overmars
