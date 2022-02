Geschreven door Idse Geurts 14 feb 2022 om 10:02

De raad van commissarissen van Ajax kreeg al melding over Marc Overmars zijn grensoverschrijdende gedrag, vóór zijn contractverlenging. Dit meldt Edwin van der Sar zondagmiddag voorafgaand aan de wedstrijd tegen FC Twente. Op 28 januari verlengde Ajax officieel het contract van Overmars. De club was toentertijd echter al op de hoogte van enkele klachten richting Overmars. Toch besloot de club om de contractverlenging door te zetten.

“De eerste geluiden ontvingen we halverwege de week voordat Marc opstapte. Daarop hebben we een externe partij ingeschakeld om de meldingen serieus te onderzoeken. Later die week werd de omvang duidelijk en zijn de vervolgstappen aangegaan”, laat Van der Sar weten tegenover ESPN.

Op de vraag waarom Overmars zijn contract toch werd verlengd, geeft Van der Sar ook antwoord. “Het waren de eerste signalen. Die waren nog niet uit gedegen onderzoek voortgekomen. Het is niet niks. Er zijn collega’s door getroffen. We willen dat de juiste stappen genomen gingen worden. We hebben een onafhankelijk bureau ingeschakeld, omdat we wilden onderzoeken of er een kern van waarheid in deze geluiden zit en vonden dat er hoor- en wederhoor plaats moest vinden”, legt Van der Sar uit.

Van der Sar krijgt veel kritiek over zich heen na dit optreden tegenover ESPN. De directeur kwam vooral twijfelend en zenuwachtig over.