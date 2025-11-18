Fozcast
Oud-ploeggenoot onthult: "Henderson deed dan alsof hij me niet kende"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Menno Geelen baalt van interne strijd bij Ajax: "Het stoort mij"

Arthur
bron: Voetbal International
Menno Geelen in de Johan Cruijff ArenA
Menno Geelen in de Johan Cruijff ArenA Foto: © BSR Agency

Ajax-directeur Menno Geelen ziet dat de onrust rond de club de afgelopen weken een hoogtepunt bereikte. Waar Ajacieden elkaar openlijk bekritiseerden, pleit hij juist voor een gezamenlijke aanpak. Volgens hem is het essentieel dat iedereen binnen de club dezelfde richting op beweegt.

Geelen zegt: "Dat is nooit goed. Het stoort mij en dat moet veranderen binnen en rondom Ajax. Daarom is het belangrijk dat we eensgezind opereren en beter gaan samenwerken binnen alle gelederen. Dat zorgt voor rust."

De directeur benadrukt opnieuw dat voetbalbeslissingen genomen moeten worden door mensen met inhoudelijke kennis. Hij heeft geen spijt van die koers. "Nee, zo hoort het te zijn. Mensen met voetbalkennis moeten voetbalbeslissingen nemen, daar sta ik nog altijd volledig achter."

Wel is duidelijk dat niet iedere keuze goed heeft uitgepakt, zo geeft hij toe. Geelen reageert op de vraag of diezelfde voetbalmensen er een puinhoop van hebben gemaakt: "Dat zijn jullie woorden. Dat niet elke beslissing heeft opgeleverd wat we er met zijn allen van hoopten, is duidelijk."

Hij legt uit dat belangrijke keuzes in handen lagen van de verantwoordelijken binnen het voetbaltechnische hart van de club. "Voor voetbalinhoudelijke keuzes, zoals de aanstelling van trainers, van zowel Farioli als Heitinga, en in- en uitgaande transfers, lag het initiatief bij de voetbalmensen Alex Kroes, Marijn Beuker, ondersteund door Kelvin de Lang. Maar beslissingen nemen we wel als directie gezamenlijk, in samenspraak met onze rvc en adviseur."

