Geelen blij met regionale oefenduels: "Belangrijk voor binding"

Ajax speelde dit weekend met 1-1 gelijk tegen het Deense Aarhus GF, maar los van het sportieve resultaat was de locatie minstens zo belangrijk. Het duel vond plaats in Hattem, en dat stemt algemeen directeur Menno Geelen tevreden.

"Het is fijn dat er nog burgemeesters zijn die willen meewerken aan zulke evenementen", zegt Geelen tegen De Telegraaf. "Veel mensen uit de regio komen erop af, het zorgt voor verbinding en enthousiasme."

Volgens Geelen moeten deze regionale oefenwedstrijden behouden blijven. "Vorig seizoen deden we dit voor het eerst in lange tijd weer, en dat verliep goed en gezellig. Voor ons is het belangrijk om binding te houden met supporters in het hele land en om jonge fans te enthousiasmeren voor Ajax."

Geelen benadrukt dat niet alleen de fans profiteren. "Voor spelers als Wout Weghorst, Davy Klaassen en Steven Berghuis is het ook leuk om hier te spelen, in plaats van op een leeg trainingsveld. Onze trainer is hier ook een groot voorstander van, dus we zijn blij dat we dit opnieuw hebben kunnen organiseren."