Geelen blijft algemeen directeur bij Ajax: "Ik ben ze dankbaar"

Geelen is dankbaar voor zijn rol de afgelopen jaar. "Het was een eer om het afgelopen jaar interim algemeen directeur van Ajax te mogen zijn. Die eer werd groter toen het verzoek kwam om dit te blijven doen", vertelt Geelen in een interview met Ajax. "Ik heb daarbij altijd aangegeven dat dit een beslissing is van de RvC én dat ik vind dat oud-spelers belangrijke rollen binnen de organisatie horen te hebben."

"Ik ben de RvC dankbaar en ik ben blij met de toezegging dat we oud-spelers verder kunnen opleiden", vervolgt hij. "Met deze verlenging is er niet alleen meer tijd om dit zorgvuldig te doen, maar kunnen we ook met het huidige directieteam, de RvC en de Bestuursraad de bestuurlijke rust bewaren. Zodat de focus kan blijven liggen op dat waar het allemaal om draait; het voetbal", aldus Geelen.