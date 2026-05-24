Geelen duidelijk: "Ongeacht uitslag tegen Utrecht een kloteseizoen"

Menno Geelen heeft vlak voor de finale van de play-offs tegen FC Utrecht hard uitgehaald naar het seizoen van Ajax. De algemeen directeur maakte bij ESPN duidelijk dat een ticket voor de Conference League volgens hem niets verandert aan het oordeel over de afgelopen maanden in Amsterdam.

"Ongeacht de uitslag van deze wedstrijd is het een kloteseizoen, sorry voor mijn taalgebruik", stelt Geelen. "Iedereen bij Ajax heeft dat gevoel, zeker ook de fans. Zij hebben ons het hele seizoen door geweldig gesteund, ook in Europa en in uitwedstrijden. Donderdag waren ze ook fantastisch."

De algemeen directeur sprak daarnaast zijn waardering uit voor FC Volendam, waar Ajax noodgedwongen moest uitwijken vanwege concerten in de Johan Cruijff ArenA. "We hadden honderd keer liever in de Johan Cruijff Arena gespeeld, het is balen dat we daar niet terecht kunnen", aldus Geelen. "In het voetbal is er haat en nijd, maar ik heb ook gezien dat er veel solidariteit is en bereidwilligheid is om elkaar te helpen. FC Volendam heeft ons extreem gastvrij ontvangen. Ook na hun grote teleurstelling van gisteren, daar heb ik groot respect voor."