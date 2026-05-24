Geelen duidelijk: "Ongeacht uitslag tegen Utrecht een kloteseizoen"
Menno Geelen heeft vlak voor de finale van de play-offs tegen FC Utrecht hard uitgehaald naar het seizoen van Ajax. De algemeen directeur maakte bij ESPN duidelijk dat een ticket voor de Conference League volgens hem niets verandert aan het oordeel over de afgelopen maanden in Amsterdam.
"Ongeacht de uitslag van deze wedstrijd is het een kloteseizoen, sorry voor mijn taalgebruik", stelt Geelen. "Iedereen bij Ajax heeft dat gevoel, zeker ook de fans. Zij hebben ons het hele seizoen door geweldig gesteund, ook in Europa en in uitwedstrijden. Donderdag waren ze ook fantastisch."
De algemeen directeur sprak daarnaast zijn waardering uit voor FC Volendam, waar Ajax noodgedwongen moest uitwijken vanwege concerten in de Johan Cruijff ArenA. "We hadden honderd keer liever in de Johan Cruijff Arena gespeeld, het is balen dat we daar niet terecht kunnen", aldus Geelen. "In het voetbal is er haat en nijd, maar ik heb ook gezien dat er veel solidariteit is en bereidwilligheid is om elkaar te helpen. FC Volendam heeft ons extreem gastvrij ontvangen. Ook na hun grote teleurstelling van gisteren, daar heb ik groot respect voor."
Toch kijkt Geelen voorzichtig vooruit naar volgend seizoen, waarin Ajax hoopt opnieuw om de prijzen te kunnen spelen. "Een club als Ajax wil altijd Europees voetbal spelen, dat vind ik heel belangrijk voor de uitstraling van de club. We spelen natuurlijk liever in een andere Europese competitie, maar als je ergens voor kunt vechten, moet je dat doen."
Ook sprak de directeur zijn vertrouwen uit in technisch directeur Jordi Cruijff en de toekomstplannen van Ajax. "De komende tijd zijn onze technische mensen heel druk. We hebben er groot vertrouwen in dat we volgend jaar strijden om heel andere prijzen dan een ticket voor de voorrondes van de Conference League. We hebben nu een rvc met veel ervaren mensen en de voetbalcommissies zijn goed ingericht. Gezamenlijk kunnen we zo de juiste beslissingen nemen."
