"Geelen en Panday zijn verantwoordelijk voor lot Heitinga en Kroes"

Menno Geelen (algemeen directeur) en Shashi Baboeram Panday (financieel directeur) zijn de beleidsbepalers bij Ajax, zo schetst Het Parool . Zo hebben zij uiteindelijk een knoop door te hakken betreffende de toekomst van technisch directeur Alex Kroes en trainer John Heitinga. De druk op het tweetal neemt toe.

"Als jullie hem (Heitinga, red.) willen ontslaan, ontsla mij dan als eerste", zei Kroes recentelijk nog tegen Ajax Life. De technisch directeur leek daarmee aan te geven dat meerdere mensen over zijn ontslag gaan. Hij lijkt te doelen op de statutaire directie, gevormd door Geelen en Panday. "Volgens de statuten van AFC Ajax nv is de statutaire directie immers de baas over de titulaire directie, die bestaat uit Kroes, Marijn Beuker en Cas Biesta", schetst Het Parool.

Kroes en Beuker hebben geen tekenbevoegdheid in Amsterdam. "In het geval van Heitinga zullen de statutaire directeuren Geelen – hij is sinds 2018 statutair bestuurder – en nieuwkomer Panday – aangetreden op 1 maart dit jaar – waarschijnlijk varen op het oordeel van anderen", aldus Het Parool.

"Allereerst op dat van Kroes en Beuker. Op de achtergrond zal mogelijk ook Louis van Gaal – de adviseur van de rvc –een rol spelen. Maar Geelen en Panday zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor het lot van Heitinga", besluit de krant.