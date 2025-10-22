Willy en René PSV Podcast
"Weghorst komt er bij ons niet in, die zou ik terug naar Ajax sturen"
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Het laatste Ajax Nieuws

"Geelen en Panday zijn verantwoordelijk voor lot Heitinga en Kroes"

Rik Engelbertink
bron:  Het Parool
Shashi Baboeram Panday, Menno Geelen en Marijn Beuker
Shashi Baboeram Panday, Menno Geelen en Marijn Beuker Foto: © Pro Shots

Menno Geelen (algemeen directeur) en Shashi Baboeram Panday (financieel directeur) zijn de beleidsbepalers bij Ajax, zo schetst Het Parool. Zo hebben zij uiteindelijk een knoop door te hakken betreffende de toekomst van technisch directeur Alex Kroes en trainer John Heitinga. De druk op het tweetal neemt toe. 

"Als jullie hem (Heitinga, red.) willen ontslaan, ontsla mij dan als eerste", zei Kroes recentelijk nog tegen Ajax Life. De technisch directeur leek daarmee aan te geven dat meerdere mensen over zijn ontslag gaan. Hij lijkt te doelen op de statutaire directie, gevormd door Geelen en Panday. "Volgens de statuten van AFC Ajax nv is de statutaire directie immers de baas over de titulaire directie, die bestaat uit Kroes, Marijn Beuker en Cas Biesta", schetst Het Parool

Kroes en Beuker hebben geen tekenbevoegdheid in Amsterdam. "In het geval van Heitinga zullen de statutaire directeuren Geelen – hij is sinds 2018 statutair bestuurder – en nieuwkomer Panday – aangetreden op 1 maart dit jaar – waarschijnlijk varen op het oordeel van anderen", aldus Het Parool

"Allereerst op dat van Kroes en Beuker. Op de achtergrond zal mogelijk ook Louis van Gaal – de adviseur van de rvc –een rol spelen. Maar Geelen en Panday zijn uiteindelijk verantwoordelijk voor het lot van Heitinga", besluit de krant. 

Zet in op Ajax tegen Chelsea!

Ajax speelt woensdag in de Champions League tegne Chelsea. Zet € 10 in op de wedstrijd en krijg € 50 aan Free Bets bij BetMGM! (Bonus 24+)

Registreer je hier!
Wat kost gokken jou? Stop op tijd. 18+
Gerelateerd:
Enzo Maresca

Maresca: "Zal na het laatste fluitsignaal tegen Ajax ook zo zijn"

0
John Heitinga

Vermoedelijke opstelling Ajax: Heitinga voert één wijziging door

0
Lees meer:
Het laatste Ajax Nieuws Alex Kroes Marijn Beuker
Laatste nieuws
Meer nieuws
Ouder nieuws
Video’s
Wouter Goes en Wout Weghorst

Weghorst krijgt bijval: "Daarom komt Goes er elke keer mee weg"

0
Wout Weghorst

Wout Weghorst ontsnapt: "In Enschede had hij rood gekregen"

0
John Heitinga

'Heitinga negeerde zaakwaarnemer': "Ik adviseerde hem anders"

0
Wim Kieft

Kieft kritisch op Ajacied: "Alsof z'n huis gebombardeerd is"

0
PSV-supporters zorgen voor sfeer in het Philips Stadion

VIDEO | PSV-fan over Ajacied: "Hij mag bij ons op de bank zitten"

0
Hedwiges Maduro

Hedwiges Maduro vol vertrouwen: "Weet dat ik pas net begonnen ben"

0
Alex Kroes

"Het is tactisch gewoon een hele slimme zet van Alex Kroes"

0
Bekijk meer video’s
0 reacties
Laatste nieuws
Bekijk meer nieuws
Meest populair
Bekijk meer nieuws
Laatste reacties
Bekijk meer reacties
Agenda
zo
26/10
FC Twente
12:15
Ajax
za
1/11
Ajax
16:30
SC Heerenveen
zo
9/11
FC Utrecht
12:15
Ajax
za
22/11
Ajax
18:45
Excelsior
zo
30/11
Ajax
20:00
FC Groningen
Bekijk de hele agenda
Stand
# Team GS DS P
1 Feyenoord 9 19 25
2 PSV 9 15 22
3 AZ 9 7 18
4 Ajax 9 5 16
5 FC Groningen 9 1 15
6 NEC Nijmegen 9 8 14
7 FC Twente 9 3 14
Bekijk de hele stand
Nu op VoetbalVerslaafd.nl
Ga naar VoetbalVerslaafd