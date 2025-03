Geelen gaat in op toekomst: "Ik word nooit een oud-voetballer"

Ajax presteert dit seizoen uitstekend in de Eredivisie, al is het spel onder Francesco Farioli niet altijd om over naar huis te schrijven. Menno Geelen kon zondag bij ESPN geen duidelijkheid geven over de toekomst van de Italiaan in Amsterdam.

"Er is intern veel waardering voor Farioli. Maar of hij blijft, dat moet de zomer maar uitwijzen", gaf de interim-directeur aan. Hoe Geelen, die vorig jaar op interim-basis algemeen directeur van Ajax werd, naar de toekomst kijkt? "Als de Raad van Commissarissen positief is, ga ik er zeker over in gesprek. Maar ik vind het ook belangrijk dat er een oud-voetballer hoog in de organisatie komt."

"Die kan inzichten delen die ik niet heb. Ik kan nog zoveel leren, maar ik word natuurlijk nooit een oud-speler", benadrukt de 43-jarige Geelen, die eerder jarenlang commercieel directeur was bij Ajax.