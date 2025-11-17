Fozcast
Oud-ploeggenoot onthult: "Henderson deed dan alsof hij me niet kende"
2025-11-11
Erik ten Hag
Ajax zet streep door naam: Erik ten Hag niet nieuwe trainer Ajax
Geelen: "Haal voldoening uit de ontwikkeling van mijn collega's"

Arthur
bron: Voetbal International
Menno Geelen
Menno Geelen Foto: © Pro Shots

Menno Geelen (43) bevindt zich middenin een hele zware tijden bij Ajax en moet als algemeen directeur het overzicht behouden. Hij staat voor de enorme taak om de club weer in de juiste richting te sturen. Na een moeizame start van het seizoen en een periode vol onrust en ontevredenheid laat hij zijn stem horen.

Op de vraag of hij de afgelopen weken ooit heeft gedacht waar hij aan is begonnen door algemeen directeur van Ajax te worden antwoordt Geelen: "Geen enkele keer, maar natuurlijk knaagt het wel aan me als het bij Ajax sportief niet loopt zoals verwacht en gehoopt. Ik haal voldoening uit de ontwikkeling van mijn collega’s, van de onvoorwaardelijke support van onze supporters en onze sponsors."

Geelen gaat nog even door. "Belangrijker; ik heb vertrouwen dat we met rust, daadkracht en vastberadenheid weer successen gaan beleven. Ik werk sinds 2010 bij Ajax en we hebben vaker in diepe dalen gezeten, maar zijn er ook altijd weer uitgekomen. Samen binnen alle lagen van de club, ieder vanuit zijn taak. Kin omhoog, borst vooruit", besluit hij tegenover Voetbal International.

